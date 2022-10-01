Погоня по Рыбнице и пригороду, а после гонки по полям. Так решил разнообразить вечер 37-летний житель с. Большой Молокиш.
Около восьми вечера в четверг, 13 октября, на пульт дежурной части Рыбницкого ОВД от инспектора ГАИ поступило сообщение: на автодороге Рыбница – Броштяны, в направлении с. Красненькое, движется автомобиль «КИА». Водитель не остановился по требованию и пытается скрыться, сообщает пресс-центр МВД ПМР.
Оперативная информация была передана экипажу ДПС. Машину обнаружили в с. Ержово. Но, увидев сотрудников в милицейской форме, водитель внедорожника увеличил скорость. Экипаж начал преследование. Неоднократно через громкоговоритель сотрудники требовали принять вправо и остановиться.
Своими действиями лихач представлял угрозу другим участникам дорожного движения. Чтобы взять нарушителя в ловушку, на помощь в район преследования выдвинулся ещё один экипаж ДПС. В случае если водитель пойдёт на прорыв оцепления, было принято решение использовать шипы.
В какой-то момент «КИА» внезапно свернула в поле. В итоге водитель заехал в тупик, заблокировался внутри машины, но не успел закрыть стекло. Милиционерам удалось открыть дверь и задержать мужчину.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Житель с. Большой Молокиш по всем признакам был нетрезв. В присутствии понятых его отстранили от управления авто. От медосвидетельствования он отказался.
Нарушитель привлечён к административной ответственности по п. 2 ст. 12.26 и п. 2 ст. 19.3 КоАП ПМР за неостановку по требованию сотрудников милиции. Также мужчине грозит админответственность по ст. 12.27 КоАП ПМР за отказ от медосвидетельствования. Меру наказания предстоит установить судебным органам.