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В Слободзее открыли новое здание школы футбола

В Слободзее открыли новое здание школы футбола

Знаменательное событие произошло в жизни русской части Слободзеи. Сегодня здесь было торжественно открыто здание Слободзейской детско-юношеской спортивной школы футбола. Помещениям, которые пустовали не одно десятилетие, придали новую жизнь. Теперь здесь будет постоянно звучать детский смех, шум и гам. Опытные тренеры будут проводить для ребят лекционные занятия в кабинетах школы, а отрабатывать теоретический материал дети будут на расположенном напротив стадионе, сообщается на сайте Госадминистрации Слободзейского района и г. Слободзеи.

Ранним субботним утром у входа в здание школы состоялось праздничное мероприятие, посвящённое его открытию после капитального ремонта. Здесь собрались руководители и представители слободзейской госадминистрации и райгорсовета, Верховного Совета ПМР, управления по физической культуре, спорту, туризму и молодёжной политике, Федерации футбола РМ и ПМР, Футбольной ассоциации района, руководители организаций, принявших участие в реконструкции здания, ветераны футбола и, конечно, же подрастающее поколение слободзейцев.

К участникам мероприятия обратился глава госадминистрации Слободзейского района и города Слободзея Василий Тищенко.

«Идея о создании школы футбола возникла несколько лет назад. Мы обсуждали ее со всей футбольной общественностью, депутатами, руководителями спортивных школ для того, чтобы ту разрозненную систему футбола, которая у нас сложилась в последние годы, систематизировать», - отметил Василий Васильевич, подчеркнув, что в школе будут заниматься развитием массового футбола.

В настоящее время уже сформирован кадровый состав образовательного учреждения. Говоря о планах на перспективу, глава района сообщил, что в следующие годы внимание будет уделено восстановлению стадиона и территории парка Победы. Василий Тищенко поставил цель перед руководством, тренерами и учащимися школы вернуть былую футбольную славу Слободзее и Слободзейскому району.

Поздравила жителей русской части города дочь Заслуженного тренера МССР и ПМР Евгения Шинкаренко Ольга Филипенко. В своём выступлении она отметила:

«Созданная материально-техническая база поможет ребятам качественно заниматься, воспитывать характер, развивать силу воли для того, чтобы достичь успеха в спорте и жизни».

Ольга Евгеньевна поблагодарила руководство Слободзейского района за сохранение памяти об отце и напомнила, что именно здесь, в русской части Слободзеи начинал свою тренерскую карьеру Евгений Яковлевич Шинкаренко. Спустя годы он стал Заслуженным тренером МССР, РМ, ПМР, Заслуженным деятелем ПМР, кавалером ордена Почёта. В дар школе футбола Ольга Евгеньевна подарила бюст Евгения Шинкаренко.

«Пусть в этой школе всегда присутствует дух Евгения Яковлевича, чтобы дети и дальше любили футбол и добивались больших результатов», - заключила почётный гость.

В свою очередь председатель Футбольной ассоциации района Виктор Забутырин с чувством нескрываемой радости отметил торжественность и значимость этого события. Он поделился, что вместе со многими ветеранами футбола, присутствующими на мероприятии, «вырос» на этом стадионе.

«Сегодня, ребята, нам с вами и родителями предстоит не только вернуть школе все достижения, которые были раньше, но и превзойти достигнутый ранее успех, но главное – вынести из обучения в школе коллективизм, любовь к труду, к учителям», - отметил Виктор Николаевич.

Председатель Футбольной ассоциации от имени руководства района поблагодарил всех тех, кто принимал участие в реконструкции здания. Руководителям строительных и других организаций были вручены благодарственные письма.

С концертными номерами выступили артисты танцевального коллектива «Анастасия» и коллектива эстрадной песни «Мелодия души».

В продолжение наступил самый торжественный момент этого дня. Красную ленточку у входа в здание перерезали глава госадминистрации Василий Тищенко, Председатель райгорсовета Татьяна Залевская и ученик Слободзейской школы №2, воспитанник ДЮСШ футбола Даниил Кроль.

После этого почётные гости и ребята смогли пройти в здание школы и ознакомиться с обновлёнными помещениями.

В этот же день на стадионе русской части города прошёл Фестиваль развлекательного футбола "Играем вместе".

Отметим, что в советские времена в обновлённом здании находилось правление колхоза «XX партсъезд», долгие годы она находилось в запустении. В течение последних нескольких лет здесь проводился ремонт: была построена котельная и оборудована система отопления, установлены новые металлопластиковые окна и двери, капитально отремонтированы помещения, появились душевые кабины и санузлы. Обновили и фасад здания, на котором появился герб Слободзейской ДЮСШ футбола и символ - юный футболист с мячом.
slobodzeya.gospmr.org
  • Вчера, 19:07
  • DTV
  • Просмотров: 38
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