Технические службы Польши завершили ремонт поврежденного участка нефтепровода "Дружба" и восстановили прокачку сырья. Об этом сообщил в субботу на своем сайте оператор польского участка трубы - компания PERN.
"В субботу технические службы PERN полностью восстановили работоспособность поврежденного трубопровода, по которому нефть поставляется клиентам компании в Германии. В настоящее время поставки осуществляются по обоим трубопроводам западного участка", - сообщили в компании.
"Ведется выяснение причин, которые привели к разгерметизации", - отметили в PERN. Также ведется восстановление и очищение загрязненной нефтью территории, передает ТАСС.
Разгерметизация произошла во вторник вечером на одной из двух ниток западного участка "Дружбы" в 70 км от города Плоцк в центральной части страны. По этому участку нефть поступает в Германию. Поврежденная нитка была сразу же отключена, вторая работала нормально, как и остальная инфраструктура компании. В PERN сообщили, что поставляют нефть в Германию исходя из технических возможностей.
Ранее в четверг уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Матеуш Бергер сообщил, что авария была вызвана появлением "относительно большой" трещины на трубопроводе. По его словам, все указывает на естественные причины, изношенность трубы, на данный момент нет никакой информации, которая могла бы указывать на диверсию. tass.ru