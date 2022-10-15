Dnestr.TV

 
0

Вице-премьер Украины Стефанишина признала вовлеченность НАТО в украинский конфликт

Вице-премьер Украины Стефанишина признала вовлеченность НАТО в украинский конфликт

Российской армии на Украине фактически противостоят Вооруженные силы НАТО, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek, сообщает ria.ru.

Она отметила, что Москва становится сильнее из-за нерешительности, которую демонстрирует "демократический мир". По мнению вице-премьера, спецоперация на Украине дает России "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО".

Российские войска справляются с давлением наемников НАТО, заявили в ЛНР
"Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные", — добавила она, призвав западных политиков "не быть близорукими".

Стефанишина подчеркнула, что Киев откажется от мира, если Москва "будет представлять какую-либо военную угрозу".

В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Глава МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
ria.ru
  • Сегодня, 08:24
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Единый Государственный Фонд Социального Страхования раз ...
  • Любовь к животным – профессия по призванию
  • Концерт "Школы Эстетической гимнастики и танца Анаста ...
  • МВД ПМР просит не поддаваться панике. Взрыва в Тираспол ...
  • На Луне обнаружили новый минерал и возможный источник э ...
  • С 1 октября 2022 года на IV квартал установлены новые в ...
  • О мобилизации в Молдове. Пранк с президентом Молдовы Ма ...
  • Данилов о взрыве на Крымском мосту: С днем рождения, ми ...
  • Украина закроет таможенные пункты на границе с Молдавие ...
  • Оборотни в погонах : раскрыта деятельность нескольких п ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна