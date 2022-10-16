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Один из лучших футболистов мира может сменить клуб уже зимой

Один из лучших футболистов мира может сменить клуб уже зимой

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.

Как сообщается, Мбаппе считает возможным самостоятельно выкупить свой контракт у «ПСЖ», стать свободным агентом и сменить клуб.

Ранее СМИ неоднократно писали, что Мбаппе недоволен многими аспектами работы клуба «ПСЖ», в том числе менеджментом и тренерской работой.

Действующий контракт форварда рассчитан до 2025 года, а интерес к форварду проявляют «Реал» и «Ливерпуль». В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.

mk.ru
  • Сегодня, 08:27
  • DTV
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