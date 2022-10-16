Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может покинуть клуб уже в зимнее трансферное окно, сообщает издание L'Equipe.
Как сообщается, Мбаппе считает возможным самостоятельно выкупить свой контракт у «ПСЖ», стать свободным агентом и сменить клуб.
Ранее СМИ неоднократно писали, что Мбаппе недоволен многими аспектами работы клуба «ПСЖ», в том числе менеджментом и тренерской работой.
Действующий контракт форварда рассчитан до 2025 года, а интерес к форварду проявляют «Реал» и «Ливерпуль». В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.