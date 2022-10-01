На совещании при Президенте обсуждали вопрос обеспечения республики природным газом. Как доложил министр экономического развития Сергей Оболоник, текущая ситуация сложная, прогнозы на ближайшую перспективу пока тоже не добавляют позитива.
ПАО «Газпром» принято решение о сокращении объемов подачи в Приднестровье газа – в октябре на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубов, предполагаемый на ноябрь – 55 миллионов кубических метров газа, сообщает пресс-служба главы государства.
Руководством республики российским адресатам направлены письма с запросами, но на данный момент приходится исходить из существующего положения дел. Единственный выход – экономия. Глава государства подчеркнул, что в приоритете должно быть население. Сокращать потребление природного газа на данном этапе будут за счет промышленности. Решено на время уменьшить его подачу ряду крупных предприятий, таких как ММЗ, РЦК, МГРЭС.
Несмотря на проблематичность ситуации в сфере теплоэнергетики, начата подача тепла в учреждения социальной направленности. Отопительный сезон уже стартовал для Центров матери и ребенка. Сегодня к системе подключают детские сады, школы, интернаты, дома постоянного проживания одиноких и престарелых граждан, стационары и поликлиники. Уже в пятницу, 21 октября, отопление придет в жилые дома.
Вадим Красносельский проинформировал, что переговоры с российской стороной для прояснения ситуации с поставками газа и перспектив ее развития продолжаются. president.gospmr.org