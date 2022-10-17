Если Российская Федерация посягнет на суверенитет и территориальную целостность Молдавии, то будут приняты меры защиты. Об этом на совместном брифинге с президентом Грузии Саломе Зурабишвили сегодня, 17 октября, заявила президент РМ Майя Санду.
По словам главы государства, главная забота властей — это обеспечение безопасности своих граждан, передает eadaily.com.
«С первых недель войны мы обратились к нашим партнерам с просьбой помочь нам укрепить нашу обороноспособность. У нас идут неплохие дискуссии, когда будут более конкретные результаты, мы вам объявим. Я надеюсь, что мы не дойдем до этой ситуации, но, если Россия осмелится напасть на суверенитет и территориальную целостность, очевидно, что мы предпримем меры защиты», — подчеркнула Санду.
На вопрос, какие меры предпримет Кишинев в случае, если российские крылатые ракеты снова пролетят над территорией РМ, она не ответила. Зато отдельно остановилась на том, что въезжающие в страну россияне проходят особую проверку.
«Риски для безопасности сегодня выше, чем обычно, наши органы применяют фильтр, который обеспечивает, чтобы люди с недобрыми намерениями и стремлением дестабилизировать обстановку не попали в страну», — заключила Майя Санду.
Со своей стороны, президент Грузии тоже добавила, что транзит российских ракет является «вопиющим нарушением нашего воздушного пространства и нейтралитета».
«Нарушение воздушного пространства — это нарушение территориальной целостности. Это трудное действие, и нашим ответом должна быть еще большая солидарность между нами и Европейским союзом в наших стремлениях», — сказала Саломе Зурабишвили.
Напомним, Министерство обороны Молдавии констатировало, что радиолокационные службы наблюдали «транзит» трех российских крылатых ракет, выпущенных из акватории Черного моря. 10 октября они поразили объекты критической инфраструктуры на территории Украины. При этом в ведомстве признались, что Национальная армия не располагает средствами ПВО, способными сбивать воздушные цели. Еще в 2016 году партия зенитно-ракетного вооружения (комплексы С-125 «Нева M1») была продана молдавскими властями офшорной компании с британской регистрацией.
«У нас есть чем их контролировать. К сожалению, не уделялось внимания инвестициям в закупку оборонных систем. Система ПВО — одна из самых дорогих. Те системы, которые у нас есть, устарели, и мы не могли бы перехватить эти ракеты», — подтвердил министр Анатолий Носатый.
Ранее глава оборонного ведомства Молдавии говорил, что Национальная армия не готова к противостоянию в рамках военных действий высокой интенсивности. По его словам, нынешняя подготовка и оснащение Вооруженных сил РМ позволяют говорить о готовности для ответа на первые вызовы или начальную фазу конфликта средней степени.
Национальная армия Молдавии сейчас оснащена старой советской техникой и вооружением образца 80-х годов прошлого столетия. В этом году в ЕС решили выделить на военные нужды РМ порядка € 40 млн, что позволит удвоить оборонный бюджет республики и переоснастить вооруженные силы, «приблизив их к стандартам» Североатлантического альянса. На этом фоне власти РМ начали готовить общественное мнение к необходимости отказа от статуса нейтралитета.