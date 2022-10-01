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Госавтоинспекция напоминает

Госавтоинспекция напоминает

Во избежание серьёзных последствий при ДТП необходимо пристегнуться ремнями безопасности до начала движения. За 9 месяцев 2022 года произошло 82 аварии на дороге. В 42 – пострадали водители, 33 человека из них не были пристёгнуты. Один погиб. Также в общем числе ДТП пострадало 49 пассажиров, 46 из которых ехали непристёгнутыми. Скончались два человека. За нарушение требований о применении ремней безопасности предусмотрена админответственность по ст. 12.6 КоАП ПМР. Штраф – около 40 рублей ПМР, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

За рулём транспортных средств запрещено пользоваться мобильными устройствами во время движения. С начала года инспекторы ДПС за такой вид нарушения составили 180 админпротоколов по ст. 12.40 КоАП ПМР. За повторное привлечение к ответственности предусмотрено наказание в виде штрафа – порядка 650 рублей ПМР.

Стоит отметить, что участились жалобы от граждан на водителей маршруток, которые, передвигаясь по городу, говорят по телефону. Подобное поведение может стать причиной дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадает и управляющий транспортным средством, и пассажиры.

Госавтоинспекторы призывают водителей не покидать место ДТП, участником которого они являются. За оставление места аварии предусмотрена админответственность по п. 2 ст. 12.28 КоАП ПМР. Мера наказания – штраф 920 рублей ПМР, либо лишение водительских прав на срок до полутора лет, либо админарест – до 15 суток. Если водитель – участник ДТП – скрылся, страховая компания может не возместить материальный ущерб.

В течение ноября водителям необходимо «переобуть» своё транспортное средство. С каждой неделей температура воздуха понижается, а это значит, что вскоре на дорогах возможно образование гололёда. У зимних шин на скользкой дороге сцепление лучше, чем у летних. За несвоевременную смену покрышек стражи дорожного порядка с 1 декабря будут привлекать автолюбителей к админответственности по п. 1 ст. 12.5 КоАП ПМР.
  • Вчера, 19:27
  • DTV
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