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с 1 января у ряда категорий бюджетников вырастут зарплаты на 12%

с 1 января у ряда категорий бюджетников вырастут зарплаты на 12%

С 1 января 2023 года заработная плата у сотрудников, занятых в сферах просвещения, культуры и спорта, вырастет на 12%. Дополнительные доходы бюджета 2023 года будут направлены на повышение заработной платы: медикам, педагогам, воспитателям, социальным работникам и иным сотрудникам, занятым в сферах просвещения, культуры и спорта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Вадим Красносельский.

«Принято консолидированное решение – с учетом мнения представителей Правительства и Верховного Совета – о направлении дополнительных доходов бюджета 2023 года на увеличение зарплат медикам, а также педагогам, воспитателям, социальным работникам и иным сотрудникам, занятым в сферах просвещения, культуры и спорта, - написал Президент ПМР в своем телеграм-канале. - Сошлись во мнении, что заработная плата представителей этих бюджетных категорий вырастет с 1 января будущего года на 12%».

с 1 января у ряда категорий бюджетников вырастут зарплаты на 12%
  • Вчера, 19:40
  • DTV
  • Просмотров: 42
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