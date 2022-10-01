Компания HiSky Europe SRL из Румынии, дочерняя компания HiSky из Молдовы, заменит Blue Air на маршрутах из Бухареста в Брюссель, Дублин и Малагу.
Это связано с тем, что компания Blue Air объявила, что пока не в состоянии возобновить полеты. Напоминаем, что полеты Blue Air были приостановлены с 6 сентября в связи с арестом счетов компании. Тогда это решение вызвало хаос в аэропортах Румынии и других стран, передает point.md ссылаясь на mold-street.com
Компания HiSky будет осуществлять рейсы из Бухареста в Брюссель с 28 ноября с частотой три раза в неделю. Рейсы по маршруту Бухарест — Дублин будут выполняться с 7 декабря с частотой два раза в неделю, а с 11 декабря также стартуют рейсы Бухарест — Малага с частотой два рейса в неделю.
Стоимость перелета из Бухареста начинается от 29 евро в пункт назначения Дублин, 49 евро в пункт назначения Брюссель и 39,90 евро в Испанию, Малага.
«На данный момент база в Бухаресте становится основным операционным центром HiSky, и нам удается покрывать бизнес-трафик, полеты в города, въездной туризм и румынскую диаспору регулярными маршрутами, а также наиболее популярные направления отдыха чартерными рейсами», — сказал Мареш Кэрэван, коммерческий директор HiSky Europe.
Авиакомпания HiSky была основана в 2020 году Юлианом Скорпаном, бывшим директором крупнейшей молдавской авиакомпании AIR Moldova, и Виктором Сула, бывшим заместителем директора AIR Moldova.
В настоящее время HiSky управляет парком из пяти самолетов семейства Airbus A320, средний возраст которых составляет 7 лет. Компания выполняет регулярные рейсы из Бухареста, Клуж-Напока, Яссы, Бая-Маре, Сату-Маре и Кишинева по внутренним и международным направлениям, а также чартерные рейсы в партнерстве с основными туристическими агентствами Румынии.