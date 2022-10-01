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Авиакомпания из Молдовы будет выполнять отмененные рейсы Blue Air

Авиакомпания из Молдовы будет выполнять отмененные рейсы Blue Air

Компания HiSky Europe SRL из Румынии, дочерняя компания HiSky из Молдовы, заменит Blue Air на маршрутах из Бухареста в Брюссель, Дублин и Малагу.

Это связано с тем, что компания Blue Air объявила, что пока не в состоянии возобновить полеты. Напоминаем, что полеты Blue Air были приостановлены с 6 сентября в связи с арестом счетов компании. Тогда это решение вызвало хаос в аэропортах Румынии и других стран, передает point.md ссылаясь на mold-street.com

Компания HiSky будет осуществлять рейсы из Бухареста в Брюссель с 28 ноября с частотой три раза в неделю. Рейсы по маршруту Бухарест — Дублин будут выполняться с 7 декабря с частотой два раза в неделю, а с 11 декабря также стартуют рейсы Бухарест — Малага с частотой два рейса в неделю.

Стоимость перелета из Бухареста начинается от 29 евро в пункт назначения Дублин, 49 евро в пункт назначения Брюссель и 39,90 евро в Испанию, Малага.

«На данный момент база в Бухаресте становится основным операционным центром HiSky, и нам удается покрывать бизнес-трафик, полеты в города, въездной туризм и румынскую диаспору регулярными маршрутами, а также наиболее популярные направления отдыха чартерными рейсами», — сказал Мареш Кэрэван, коммерческий директор HiSky Europe.

Авиакомпания HiSky была основана в 2020 году Юлианом Скорпаном, бывшим директором крупнейшей молдавской авиакомпании AIR Moldova, и Виктором Сула, бывшим заместителем директора AIR Moldova.

В настоящее время HiSky управляет парком из пяти самолетов семейства Airbus A320, средний возраст которых составляет 7 лет. Компания выполняет регулярные рейсы из Бухареста, Клуж-Напока, Яссы, Бая-Маре, Сату-Маре и Кишинева по внутренним и международным направлениям, а также чартерные рейсы в партнерстве с основными туристическими агентствами Румынии.
  • Вчера, 19:43
  • DTV
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