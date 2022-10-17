В ФРГ в городе Гинсхайм-Густавсбург задержали мужчину, который отказывался исполнять требования полиции, а также напал на служебную собаку, сообщает The Washington Post.
Правоохранители получили сообщение о конфликте между двумя мужчинами и женщиной. Полицейские, прибыв на место, попытались задержать дебоширов. Но те отказывались исполнять законные требования, при этом 29-летний мужчина, как сообщается, укусил полицейского пса.
Все трое в конце концов были помещены в изолятор. Когда хулиганы протрезвели, их отпустили. О состоянии здоровья служебной собаки не сообщается. mk.ru