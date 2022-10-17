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В Германии задержали мужчину, покусавшего полицейскую собаку

В Германии задержали мужчину, покусавшего полицейскую собаку

В ФРГ в городе Гинсхайм-Густавсбург задержали мужчину, который отказывался исполнять требования полиции, а также напал на служебную собаку, сообщает The Washington Post.

Правоохранители получили сообщение о конфликте между двумя мужчинами и женщиной. Полицейские, прибыв на место, попытались задержать дебоширов. Но те отказывались исполнять законные требования, при этом 29-летний мужчина, как сообщается, укусил полицейского пса.

Все трое в конце концов были помещены в изолятор. Когда хулиганы протрезвели, их отпустили. О состоянии здоровья служебной собаки не сообщается.
mk.ru
  • Вчера, 19:45
  • DTV
  • Просмотров: 38
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