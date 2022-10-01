В Молдову прибыли представители двух аудиторских компаний Wikborg Rein Advokatfirma AS и Forensic Risk Alliance & Co из Норвегии и Великобритании, которые будут проводить аудит иторической задолженности Moldovagaz. За четыре дня визита они изучат финансовую отчетность и договоры с российской стороной, заключенные в том числе до образования Moldovagaz.
Как сообщило Агентство публичной собственности РМ 18 октября, команды аудиторских компаний пробудут в Молдове до 21 октября, пишет newsmaker.md
«Британские и норвежские эксперты изучат финансовые документы и соглашения, которые Молдова заключала на протяжении многих лет с российской стороной, в том числе еще до создания Moldovagaz. Это необходимо для того, чтобы понять, как сформировался исторический долг правобережья за газ, закупленный в РФ», — рассказали в агентстве.
Как сообщили в ведомстве, к концу года аудиторские компании должны представить первый отчет по аудиту.
11 августа Молдова заключила контракт с компаниями из Норвегии и Великобритании на проведение аудита долгов Moldovagaz. Согласно договору, результаты аудита должны быть готовы к 30 января 2023 г. Услуги аудиторских компаний обойдутся в 15,7 млн леев.
Напомним, Moldovagaz и «Газпром» до 1 мая должны были подписать договор об урегулировании исторической задолженности. А до этого времени молдавская сторона должна была провести независимый аудит этой задолженности, которая достигает $700 млн.