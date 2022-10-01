Депутаты Комитета Верховного Совета по экономической политике, бюджету и финансам на рабочем заседании изучили предложения по изменениям в Закон «О несостоятельности (банкротстве)». Поправки, представленные в рамках первого чтения министром по социальной защите и труду Еленой Куличенко, касаются выплат тем, кто получил трудовые увечья, сообщает пресс-служба ВС ПМР
По словам министра, сегодня на учёте в центрах социального страхования республики состоит 19 человек, которые получили трудовые увечья на предприятиях, ныне ликвидированных. Платежи, которые положены этим людям из-за трудового увечья, производятся за счёт средств республиканского бюджета. Суммы выплат – от 300 до 1500 рублей. Это 50% от тех сумм, которые должны выплачиваться, сообщила пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Инициативой Правительства предлагается увеличить размер выплат и возмещать средства в полном размере.
В 2023 году, по подсчетам Министерства по социальной защите и труду ПМР, на эти цели понадобится 309 тысяч рублей.
Депутаты поддержали законопроект. В случае принятия его пленарным заседанием в первом чтении работа над документом продолжится. Планируется, что изменения в Закон «О несостоятельности (банкротстве)» вступят в силу с 1 января 2023 года.