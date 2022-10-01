В связи с ограничениями по подаче газа крупные предприятия Приднестровья изменили графики выпуска продукции. Об этом министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник, пишет novostipmr.com
«Это предполагает уменьшенный объём отгрузки и, безусловно, негативно влияет на финансовый результат предприятия. Тем не менее объёмы, которые нами определены к потреблению, они, конечно, сокращают график работы, но позволяют предприятию работать, мягко говоря, в штатном режиме», – отметил министр.
Сергей Оболоник подчеркнул, что сейчас газ в первую очередь направляется на обеспечение нужд населения, поэтому и была уменьшена подача голубого топлива крупным промышленным энергопотребителям.
Тем не менее поставляемого объёма достаточно, чтобы такие крупные предприятия, как, к примеру, Молдавский металлургический завод или Рыбницкий цементный комбинат, могли продолжать свою работу, пусть и при меньших объёмах производства. Однако поддерживать функционирование в таком режиме они смогут только ограниченное время.
«Месяц, два так можно поработать, но это наносит всё-таки урон осуществлению хозяйственной деятельности и в штатном режиме, конечно, предприятие так долго не выдержит. Тем не менее в сложившихся условиях с приоритетами распределения тоже всё понятно: природный газ в первую очередь направляется на нужды населения Приднестровья», – сказал глава Минэкономразвития.
Электроэнергия
По словам Сергея Оболоника, Молдавская ГРЭС, вероятно, и дальше будет в состоянии обеспечивать потребности населения Приднестровья в электроэнергии, однако ситуация с экспортом электричества за рубеж в следующем месяце сложнее в связи с неопределенностью с поставками газа, который МолдГРЭС использует для генерации.
«Мы надеемся на улучшение, мы хотели бы надеяться на то, что с учётом наступления зимы, холодов эта ситуация разрешится. Но ключевой вопрос – это взаимодействие сторон, это контракты Молдовы и "Газпрома", "Молдовогаза" и "Газпрома". Приднестровье не сторона контракта, мы получаем газ в рамках контрактных взаимоотношений "Газпрома" и Молдовы», – отметил Сергей Оболоник.
Напомним, ранее стало известно, что «Газпром» принял решение о сокращении объемов подачи в Приднестровье газа в октябре на 30%, в ноябре – на 40% по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет. Дефицит текущего месяца составляет 36 миллионов кубов, предполагаемый на ноябрь – 55 миллионов кубических метров газа.
Отметим, что сокращение поставок газа в Приднестровье происходит на фоне так и не урегулированного спора вокруг исторического долга Молдовы перед «Газпромом» и нарушения «Молдовогазом» контрактных обязательств перед «Газпромом», о чём ранее российская компания сообщила в отдельном заявлении.
«Компания "Молдовагаз" на протяжении 2022 года регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставленный газ, а также неоднократно обращалась к "Газпрому" за смягчением контрактных обязательств в части объемов поставок. ПАО "Газпром" оставляет за собой все свои права, в том числе право на полное прекращение поставок в случае нарушения обязательства по оплате газа до 20 октября 2022 года, а также право на расторжение контракта в любой момент из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз"», – говорилось в заявлении "Газпрома".
Также ранее «Газпром» сообщил об отказе НАК «Нафтогаз Украины» от транспортировки газа в полном объеме в октябре и о сокращении поставок газа в Молдавию на 30% до 5,7 млн кубометров в сутки.
Спыну: «Газпром» не объявлял о сокращении поставок газа в Приднестровье на 40%
Вице-премьер Молдовы Спыну заявил, что «Газпром» официально не оповещал о снижении объемов газа, но признался, что Moldovagaz еще не оплатил долг за потребленный газ в сентябре и аванс за октябрь.Хотя «Газпром» ранее предупредил Кишинев, что в случае неуплаты до 20 ноября, российский концерн оставляет за собой право полностью прекратить поставки в Молдову. А вот с другими долгами — историческими начнут разбираться международные аудиторы, которые уже прибыли в Молдову и к концу года представят первый отчет по результатам аудита.
«Ни левобережье, ни правобережье Днестра не получали такой информации. (…) Думаю, они говорят о том, что будет, если „Газпром“ не зарезервирует необходимые объемы газа и по-прежнему будет поставлять 5,7 млн кубометров и в ноябре. Учитывая то, что на улице похолодало, этого объема будет недостаточно», — сказал Спыну, передает point.md
Также министр отметил, что отправил запрос в «Газпром» о разговоре с главой концерна Алексеем Миллером, но ответа не получил.
«Я отправил запрос о беседе с Миллером, чтобы узнать их планы и уже определить дальнейшие наши действия. Пока мы не получили ответ. Я так понимаю, что этот запрос анализируют», — сказал Спыну.