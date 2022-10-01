За год россияне выбрасывают на помойку 500 кг золота, подсчитали специалисты ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Кроме того, в баках оказываются серебро, палладий, платина и другие драгоценности, рассказал глава ППК РЭО Денис Буцаев.
По его словам, в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, пишет aif.ru
«Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота!».
На утилизацию попадает всего 5% отработавшей свой век электронной техники, остальное захоранивается. Это и расточительно, и очень плохо для экологии.
Климатическое и холодильное оборудование составляет 22% от электронного мусора. Еще 9% занимают IT-оборудование и офисная техника, добавляют в ППК РЭО. В них содержатся бромированные антипирены, которые при сгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые — разрушают эндокринную систему человека. Лампы, содержащие ртуть, - это еще 2% электронных отходов.