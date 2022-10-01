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Специалисты рассказали, сколько золота лежит на помойках

Специалисты рассказали, сколько золота лежит на помойках

За год россияне выбрасывают на помойку 500 кг золота, подсчитали специалисты ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Кроме того, в баках оказываются серебро, палладий, платина и другие драгоценности, рассказал глава ППК РЭО Денис Буцаев.

По его словам, в России ежегодно образуется около 1,5 миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования, пишет aif.ru

«Большая часть отходов электроники — это бытовая техника (67%, или 1 млн тонн). В среднем содержание драгметаллов в печатных платах составляет от 25 граммов на тонну. Отсюда можно сделать вывод, что россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота!».

На утилизацию попадает всего 5% отработавшей свой век электронной техники, остальное захоранивается. Это и расточительно, и очень плохо для экологии.

Климатическое и холодильное оборудование составляет 22% от электронного мусора. Еще 9% занимают IT-оборудование и офисная техника, добавляют в ППК РЭО. В них содержатся бромированные антипирены, которые при сгорании образуют опасные канцерогены, а некоторые — разрушают эндокринную систему человека. Лампы, содержащие ртуть, - это еще 2% электронных отходов.
  • Сегодня, 11:02
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