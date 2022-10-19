Американский предприниматель Илон Маск рассказал, что работу 11 тысяч из 25 тысяч терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц, на остальных его компания SpaceX теряет по 20 миллионов долларов в месяц и продолжит это делать, пишет eadaily.com
Ранее он обратился к Пентагону с предложением взять на себя расходы, но позднее отозвал просьбу.
«Никаких денег от министерства обороны США, но несколько других стран, организаций и частных лиц платят за приблизительно 11 тысяч из 25 тысяч терминалов (спасибо!)», — написал он в Twitter.
«SpaceX теряет около 20 миллионов долларов в месяц на неоплачиваемых услугах и издержках, связанных с повышенными мерами безопасности для кибервоенной защиты, но мы продолжим делать это (вздыхает)», — добавил Маск.
Пентагон ранее заявил, что спутниковый интернет от Маска доказал высокую эффективность на Украине, обеспечивая возможности для ведения сетецентрической войны. В военном ведомстве подтвердили переговоры с Маском и его конкурентами, но отказались сообщить какие-либо подробности.