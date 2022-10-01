Если случится так, что «Газпром» прекратит поставки природного газа в Молдову, и правый, и левый берег Днестра будут платить одинаковую цену. Власти в нашей стране не делают различий между гражданами обоих берегов Днестра. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, сообщает point.md ссылаясь на realitatea.md
«Ситуация не дойдет до того, что все будут мерзнуть. Конечно, они наши граждане. Президент сказала, на каких условиях граждане правого берега покупают и пользуются газом. Это касается и жителей левого берега. Мы не можем предоставлять новые льготные цены для отдельных регионов Молдовы", - заявил Олег Серебрян.
Вице-премьер по вопросам реинтеграции также добавил, что не обсуждал с властями левобережья Днестра приостановку поставок газа и возможные сценарии.
На фоне этих заявлений, в свою очередь, глава "Молдовагаз" Вадим Чебан рассказал о том, что общая сумма задолженности перед АО «Молдовагаз» за поставки природного газа с января 2022 года составляет 223 миллиона леев.Об этом он написал в своем Телегам-канале, пишет point
"Из общей суммы 191 млн леев - задолженность за сентябрь (бытовые потребители - 110 млн леев, юридические лица - 80 млн леев).
За первый триместр текущего года задолженность составляет 11 млн леев, второй - 9.1 миллионов леев. Соответственно, за июль предприятие зафиксировало задолженность потребителей в сумме 4.6 млн леев, за август - 7 млн леев", - добавил Чебан.
И вот, на фоне этого заявления,прозвучал в свою очередь уже призыв спикера молдавского парламента Игоря Гросу: «В левобережье Днестра должны научиться платить», пишет noi.md:
Предпосылок для гуманитарного кризиса в Приднестровье нет. Так утверждает спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, Приднестровье сделало запасы мазута и угля, готовясь к сценарию, при котором «Газпром» полностью прекратит поставки природного газа. Лидер ПДС говорит, что если Кучурганская ГРЭС ограничит мощность производства электроэнергии, Кишинев будет закупать электроэнергию на европейском рынке, отмечает IPN.
Председатель парламента считает, что предупреждения некоторых экспертов относительно риска гуманитарного кризиса на левом берегу Днестра преувеличены. Чиновник заверил, что власти приложат усилия для обеспечения Приднестровья природным газом.
«В левобережье накоплены запасы угля и мазута. Промышленность уже страдает, производственные мощности промышленных гигантов там уже ограничены, и это отразится и на гражданах, которые там работают. Но мы не можем говорить о гуманитарном кризисе. Мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить подобного. Кучурганская электростанция имеет возможность производить энергию на основе угля, они обязаны согласно техническим регламентам иметь резерв на несколько месяцев. В худшем случае мы будем импортировать электроэнергию из других источников. Мы являемся частью европейской сети электроснабжения, что позволяет нам закупать электроэнергию на других рынках», — заявил Игорь Гросу в эфире передачи Puncte de reflecție на канале Vocea Basarabiei.
По его словам, если «Газпром» прекратит поставки газа, граждане левобережья Днестра будут вынуждены платить по тарифу, аналогичному тому, по которому платят граждане правобережья Днестра за газ, приобретаемый на международном рынке.
«В левобережье Днестра должны научиться платить. Они совсем отвыкли от этого за 30 лет. Приложить усилия, как гражданин с правого берега Днестра, и не накопить долгов на 8 миллиардов долларов. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить страну электроэнергией, теплоэнергией, газом. Просьба быть экономными, ведь речь идет о наших деньгах. Альтернативы есть, проблема в стоимости этих ресурсов», – отметил председатель парламента.
Ранее экономический эксперт Вячеслав Ионицэ упомянул, что жители Приднестровья платят за кубометр газа 1,28 лея. Тариф на газ для жителей правого берега Днестра составляет 29,26 лея.