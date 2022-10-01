Срок весеннего призыва на военную службу в Приднестровье будет продлён до 20 июля. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Верховного Совета Президентом ПМР, сообщает novostipmr.com
Как отмечают разработчики поправок в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с 27 по 30 июня из воинских частей уходит большинство подлежащих увольнению в запас, и на протяжении двух недель на оставшихся военнослужащих резко возрастает нагрузка по несению всевозможных нарядов.
Кроме того, к 30 июня заканчиваются экзамены в учебных заведениях, то есть выпускников призывают на службу тоже в конце июня. Тем самым резко возрастает нагрузка на военкоматы, республиканский сборный пункт и командование воинских частей.
Продление срока весеннего призывной кампании, по мнению разработчиков законопроекта, позволит более планомерно проводить ротацию военнослужащих, проходящих службу по призыву, и повысить качество боевой подготовки.
Верховный Совет ПМР принял законопроект в первом чтении.