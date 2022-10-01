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В Закон ПМР «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения

В Закон ПМР «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» вносятся изменения

Срок весеннего призыва на военную службу в Приднестровье будет продлён до 20 июля. Соответствующий законопроект был внесён на рассмотрение Верховного Совета Президентом ПМР, сообщает novostipmr.com

Как отмечают разработчики поправок в Закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе», с 27 по 30 июня из воинских частей уходит большинство подлежащих увольнению в запас, и на протяжении двух недель на оставшихся военнослужащих резко возрастает нагрузка по несению всевозможных нарядов.

Кроме того, к 30 июня заканчиваются экзамены в учебных заведениях, то есть выпускников призывают на службу тоже в конце июня. Тем самым резко возрастает нагрузка на военкоматы, республиканский сборный пункт и командование воинских частей.

Продление срока весеннего призывной кампании, по мнению разработчиков законопроекта, позволит более планомерно проводить ротацию военнослужащих, проходящих службу по призыву, и повысить качество боевой подготовки.

Верховный Совет ПМР принял законопроект в первом чтении.
  • Сегодня, 13:35
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