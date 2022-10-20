Госпредприятие РМ Energocom заключит кредитный договор с АО "Молдовагаз" без предварительного одобрения их советов !!и/или общих собраний, по которому предоставит АО "Молдовагаз" кредит, чтобы предприятие могло полностью оплатить российскому концерну "Газпром" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь, об этом сообщил вице-премьер Андрей Спыну в своем Telegram, сообщает sputniknews.ru
Министр инфраструктуры и регионального развития сообщил, что решение было принято в среду на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям "в целях обеспечения энергетической безопасности и продолжения поставок природного газа".
Согласно кредитному договору, АО "Молдовагаз" предоставляется кредит в размере 1 050 миллионов молдавских леев под 21,5% годовых (проценты равны базовой ставке Национального банка Молдовы).
Выплата суммы назначена на 20 октября 2022 года, после подписания договоров займа и залога, срок погашения кредита - 1 мая 2023 года.
В качестве реальной гарантии возврата кредита и выплаты процентов, как сообщил Спыну, применяется полный залог в пользу АО Energocom 100% доли АО "Молдовагаз" в уставном капитале ООО "Молдоватрансгаз" вместе с любым активами, переданными ему в хозяйственное ведение АО "Молдовагаз" в соответствии с договором о залоге, имеющем юридическую силу.
"Если проще, то мы предложили кредит и в залог взяли газотранспортную систему страны. Это решение позволит АО "Молдовагаз" полностью оплатить "Газпрому" потребление газа за сентябрь и аванс за октябрь", - написал Спыну в своем Telegram.
Ранее председатель правления АО "Молдовагаз" Вадим Чебан в телеэфире отметил, что в ноябре Молдове потребуется почти в три раза больше газа, чем в октябре - около 140 миллионов кубометров против 54 миллионов.
На вопрос ведущей, есть ли уверенность в том, что "Газпром" предоставит Молдове необходимый объем газа, Чебан ответил, что уверенности такой нет.
В четверг Вадим Чебан представил данные о размерах задолженности бытовых потребителей и предприятий за природный газ. Так, общая сумма задолженности перед АО "Молдовагаз" за поставки природного газа с января 2022 года составляет 223 миллиона леев. За первый квартал текущего года задолженность составляет 11 миллионов леев, за второй - 9,1 миллиона леев.
Власти республики в октябре 2021 года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдову, если страна нарушит обязательства по оплате до 20 октября, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз", пишет sputniknews.ru
Кишинев взял в заложники сеть «Газпрома», чтоб не отключили Молдавию
Дочернее российскому «Газпрому» предприятие АО Moldovagaz может лишиться газотранспортной сети. Об этом в эфире JurnalTV предупредила премьер-министр Наталья Гаврилица, пишет https://eadaily.com/ru/news/2022/10/20/kishinev-vzyal-v-zalozhniki-set-gazproma-chtob-ne-otklyuchili-moldaviyu
Глава правительства уточнила, что это произойдет в случае, если газораспределительная компания не вернет до 1 мая 2023 года выделенные правительством финансовые средства.
По условиям договора АО Moldovagaz перечисляет «Газпрому» средства за потребление газа в прошлом месяце и 50% аванса за текущий. Из-за несоответствия внутренних тарифов с закупкой и сформировавшимся отрицательном балансе предприятия в очередной раз возник риск неплатежей, следствием которого может стать прекращение поставки энергоресурсов в регион.
"В этих условиях мы должны дать «Газпрому» как можно меньше поводов для того, чтобы нас отключить, и опять же, к сожалению, мы должны прийти на помощь «Молдовагазу» для решения проблемы с ликвидностью. Этого миллиарда 50 миллионов недостаточно для того, чтобы «Молдовагаз» заплатил аванс «Газпрому» за ноябрь», - заявила премьер, пишет point.md
«Если нас отключат от природного газа, должно быть совершенно ясно, что отключение происходит по политическим, а не коммерческим причинам, и мы подадим в суд, если нас отключат. При этом, если этот кредит не будет возвращен до 1 мая, нам достанется транспортная сеть страны», - сказала премьер.
На вопрос, согласны ли с этим представители «Газпрома», являющиеся большинством в совете директоров «Молдовагаз», глава правительства заявила, что «решение было принято в порядке отступления от положений, которые требовали бы решения совета директоров о его утверждении».
Она добавила, что благодаря принятому решению обязательства пред ПАО «Газпром» молдавской стороной будут выполнены в полном объеме, а вероятное решение российского концерна закрыть Республике Молдавия кран будет иметь только политическую подоплеку.
«Если нас отключат от природного газа, то должно быть совершенно ясно, что отключение происходит по политическим, а не коммерческим причинам. Мы подадим в суд, если нас отключат. В то же время, если этот кредит не будет возвращен до 1 мая 2023 года, мы берем на себя газотранспортную сеть страны. Мы действовали через Комиссию по чрезвычайным ситуациям с отступлением от положений закона, которые требовали бы решения Административного совета для утверждения этого залога», — резюмировала Наталья Гаврилица.
Как сообщало EADaily , глава АО Moldovagaz Вадим Чебан подтвердил, что компания закроет платеж «Газпрому» в четверг, 20 октября, и не допустит кассового разрыва.