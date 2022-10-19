Россия побила исторический рекорд по сбору зерна, сообщается в официальном Telegram-канале Минсельхоза, пишет РИА Новости
"На данный момент собрано 147,5 миллиона тонн в бункерном весе, при этом уборка еще продолжается", — говорится в сообщении.
Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании оперштаба в Минсельхозе подтвердил планы по валовому сбору.
"Рассчитываем достичь максимальных 150 миллионов. Конечно, это безусловный успех наших аграриев и российского сельского хозяйства в целом", — заявил он. До этого рекордный урожай в России собрали в 2017 году — 135,5 миллиона тонн зерна, в том числе 86 миллионов тонн пшеницы.
В этом году сбор пшеницы должен достичь 100 миллионов тонн, ржи — более двух миллионов, масличных культур — 28 миллионов тонн.