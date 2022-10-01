Загрузка. Пожалуйста, подождите...
0
Суд рассмотрит три дела о защите чести бывшего президента Игоря Додона
На рассмотрении Кишиневского суда находятся три дела о защите чести, достоинства и профессиональной репутации бывшего президента Игоря Додона, сообщает noi.md
Таким образом, до конца года Додон должен встретиться в суде с двумя ответчиками, а с третьим – только в марте 2023 года.
Заседание по иску Игоря Додона против Майи Санду запланировано на 9 ноября.
В начале декабря Додон встретится в суде с Ренато Усатым, которого обвиняет в клеветнических заявлениях в свой адрес.
Еще одно заседание, на котором экс-президент Игорь Додон будет защищать свою репутацию, запланировано на март 2023 года по иску против бывшего лидера Платформы DA Андрея Нэстасе.
- Сегодня, 10:50
- DTV
- Просмотров: 0
- Комментариев: 0
-
-
-
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.