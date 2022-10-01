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Суд рассмотрит три дела о защите чести бывшего президента Игоря Додона

Суд рассмотрит три дела о защите чести бывшего президента Игоря Додона

На рассмотрении Кишиневского суда находятся три дела о защите чести, достоинства и профессиональной репутации бывшего президента Игоря Додона, сообщает noi.md

Таким образом, до конца года Додон должен встретиться в суде с двумя ответчиками, а с третьим – только в марте 2023 года.

Заседание по иску Игоря Додона против Майи Санду запланировано на 9 ноября.

В начале декабря Додон встретится в суде с Ренато Усатым, которого обвиняет в клеветнических заявлениях в свой адрес.

Еще одно заседание, на котором экс-президент Игорь Додон будет защищать свою репутацию, запланировано на март 2023 года по иску против бывшего лидера Платформы DA Андрея Нэстасе.
  • Сегодня, 10:50
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