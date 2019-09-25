Первый заместитель руководителя Аппарата Правительства Алексей Цуркан провел встречу в онлайн-формате с представителями республиканской ассоциации семей погибших «Союз «Память». Такие встречи на площадке Правительства проходят регулярно. Они помогают оперативно реагировать на проблемы и находить эффективные решения, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Среди главных вопросов – здравоохранение, а точнее плановая диспансеризация социально защищённых категорий граждан. Из-за пандемии коронавируса она не проводилась в необходимом объеме уже несколько лет. Эта тема поднималась ранее и профильному министерству было дано поручение разрешить ситуацию. Как рассказала представитель Минздрава Анжела Дьяченко приказом ведомства порядок диспансеризации был обновлён и до конца 2022 года все запланированные мероприятия в отношении данной категории населения будут завершены. Так, в этом году диспансеризация осуществляется, как в амбулаторном порядке, так и в условиях госпиталя для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны.
По словам руководителя «Союза «Память» члены ассоциации также сталкиваются еще с одной проблемой – не во всех организациях здравоохранения их удостоверения рассматривают как льготное. Алексей Цуркан сообщил о проведённом Минздравом инструктаже руководства лечебно-профилактических учреждений о необходимости принятия данных удостоверений, и нацелил Тамару Горбачеву провести среди членов союза разъяснительную работу, а в случае повторения подобных ситуаций обращаться к главному врачу учреждения или на горячую линию ведомства:
«Удостоверения соответствуют всем требованиям закона и вы имеете полное право на льготы. В фойе поликлиники или больницы есть номера телефонов главных врачей и если у вас возникает проблема с принятием этого документа и с предоставлением вам льгот – сразу звоните. Не решается вопрос, звоните в Минздрав, чтобы понимать в каком именно учреждении вам эти льготы не предоставляют».
Еще один вопрос, поднятый на встрече, – излишний сбор документов при оформлении ряда пособий и льгот. Так, например, представители союза «Память», считают, что для получения единовременной материальной помощи, оказываемой членам семей погибших защитников и участников боевых действий, нет необходимости в ежегодном написании индивидуальных заявлений. Мнение общественников было поддержано. Предлагается установить такой механизм на бессрочной основе – без его ежегодного переутверждения. При необходимости корректировать в части выплачиваемых сумм или категорий получателей. Также закрепить отсутствие необходимости подавать заявления, если человек находится на территории республики. Данные изменения должны вступить в силу в 2023 году.
Общественники также обозначили вопрос сокращения перечня документов, необходимых для подтверждения статуса одинокого родителя в целях получения от государства помощи в виде школьного набора письменных принадлежностей. Представлен случай, когда мать-одиночка должна была собрать многочисленные справки.
«Во исполнение поручения Администрации Президента ПМР – упростить процедуру предоставления данного школьного набора – Правительство будет предлагать в следующем году перейти на монетизацию данной льготы. Денежная сумма, которую стоит этот школьный набор, будет перечислена на счет одинокого родителя. С вашей стороны никаких документов собирать не придётся», — отметил заместитель руководителя Аппарата Правительства.
По словам представителя «Союза «Память» также не всегда суворовцам предоставляется бесплатный проезд на транспорте общего пользования, что нарушает их права. Здесь было дано поручение провести проверку на предмет реализации данной льготы.