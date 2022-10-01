Сотрудники Государственной налоговой службы провели семинары с предпринимателями по всем городам и районам республики. В рамках встреч работники налоговых органов с участием представителей Правительства, Парламента и Минэкономразвития разъяснили присутствующим нововведения налогового законодательства, которые вступят в силу с 1 января следующего года, сообщается на сайте Минфина ПМР
Накануне налоговики пообщались с предпринимателями из Тирасполя, Бендер и Слободзеи. Ряд вопросов от бизнесменов в указанных городах идентичен тем, которые задавали в иных районах республики. Ответ на свой вопрос получил каждый предприниматель. Собравшимся объяснили, что решение о переходе многих предпринимателей на упрощённую систему (УСН) было принято для установления справедливого налогообложения.
Спикеры также напомнили, что с нового года лица, занимающиеся некоторыми видами деятельности, не смогут работать по патенту. Речь о розничной торговле продовольственными и бывшими в употреблении непродовольственными товарами (за исключением открытых прилавков); общественном питании; грузовых автоперевозках; почтовых экспресс услугах по приёму, перевозке и доставке корреспонденции и посылок; ремонте и техобслуживании авто, мотоциклов, сельхозтехники; производстве и ремонте мебели и ряде других видах деятельности, сообщается на сайте Минэкономразвития.
Вне стационарных торговых объектов по патенту можно будет продавать мороженое, овощи, фрукты, ягоды, молоко, растительное масло, безалкогольные напитки и живую рыбу. Всё остальное будет относиться к УСН.
С 1 января 2023 года бизнесмены, работающие по «упрощёнке», смогут нанимать в работники до пяти человек. Кроме того, у них не будет ограничений в количестве видов деятельности. Не запрещено в УСН и сотрудничество с юридическими лицами.
Про нововведения в части крестьянско-фермерских хозяйств мы также ранее поясняли. Фермеры, площадь земель которых превышает 20 гектаров и те, кто реализует свою продукцию юрлицам также будут обязаны перейти на упрощённую систему.
«Упрощёнка» также не требует ведения бухучёта и сдачи документов в налоговую. Достаточно начать пользоваться «Онлайн-кассой» «Агропромбанка» и открыть счет в любом обслуживающем банке. Напомним, «Онлайн-касса» это всего лишь мобильное приложение для учёта наличных расчетов, которое работает на смартфоне или компьютере и позволяет печатать чеки на термопринтере. На семинарах представитель банка подробно рассказал присутствующим, как ИП открыть банковский счёт и оформить «Онлайн-кассу».
Вопросы и рекомендации, озвученные на таких встречах предпринимателями, будут изучаться специалистами уполномоченных органов госвласти для внесения предложений по дальнейшей корректировке действующего законодательства ПМР при наличии такой необходимости.