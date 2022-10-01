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Налоговики провели семинары по всем районам Приднестровья

Налоговики провели семинары по всем районам Приднестровья

Сотрудники Государственной налоговой службы провели семинары с предпринимателями по всем городам и районам республики. В рамках встреч работники налоговых органов с участием представителей Правительства, Парламента и Минэкономразвития разъяснили присутствующим нововведения налогового законодательства, которые вступят в силу с 1 января следующего года, сообщается на сайте Минфина ПМР

Накануне налоговики пообщались с предпринимателями из Тирасполя, Бендер и Слободзеи. Ряд вопросов от бизнесменов в указанных городах идентичен тем, которые задавали в иных районах республики. Ответ на свой вопрос получил каждый предприниматель. Собравшимся объяснили, что решение о переходе многих предпринимателей на упрощённую систему (УСН) было принято для установления справедливого налогообложения.

Спикеры также напомнили, что с нового года лица, занимающиеся некоторыми видами деятельности, не смогут работать по патенту. Речь о розничной торговле продовольственными и бывшими в употреблении непродовольственными товарами (за исключением открытых прилавков); общественном питании; грузовых автоперевозках; почтовых экспресс услугах по приёму, перевозке и доставке корреспонденции и посылок; ремонте и техобслуживании авто, мотоциклов, сельхозтехники; производстве и ремонте мебели и ряде других видах деятельности, сообщается на сайте Минэкономразвития.

Вне стационарных торговых объектов по патенту можно будет продавать мороженое, овощи, фрукты, ягоды, молоко, растительное масло, безалкогольные напитки и живую рыбу. Всё остальное будет относиться к УСН.

С 1 января 2023 года бизнесмены, работающие по «упрощёнке», смогут нанимать в работники до пяти человек. Кроме того, у них не будет ограничений в количестве видов деятельности. Не запрещено в УСН и сотрудничество с юридическими лицами.

Про нововведения в части крестьянско-фермерских хозяйств мы также ранее поясняли. Фермеры, площадь земель которых превышает 20 гектаров и те, кто реализует свою продукцию юрлицам также будут обязаны перейти на упрощённую систему.

«Упрощёнка» также не требует ведения бухучёта и сдачи документов в налоговую. Достаточно начать пользоваться «Онлайн-кассой» «Агропромбанка» и открыть счет в любом обслуживающем банке. Напомним, «Онлайн-касса» это всего лишь мобильное приложение для учёта наличных расчетов, которое работает на смартфоне или компьютере и позволяет печатать чеки на термопринтере. На семинарах представитель банка подробно рассказал присутствующим, как ИП открыть банковский счёт и оформить «Онлайн-кассу».

Вопросы и рекомендации, озвученные на таких встречах предпринимателями, будут изучаться специалистами уполномоченных органов госвласти для внесения предложений по дальнейшей корректировке действующего законодательства ПМР при наличии такой необходимости.

Налоговики провели семинары по всем районам Приднестровья

Налоговики провели семинары по всем районам Приднестровья

Налоговики провели семинары по всем районам Приднестровья
  • Сегодня, 11:21
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