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Депутаты поддержали законодательные инициативы Прокурора республики

Депутаты поддержали законодательные инициативы Прокурора республики

В ходе заседания сессии Верховного Совета депутаты приняли во втором окончательном чтении инициированные Прокурором ПМР изменения в Кодекс Приднестровской Молдавской Республики об административных правонарушениях. Принятый закон устанавливает необходимость направления копии решения по жалобе на постановление по делу об административном правонарушении в срок до трех суток после его вынесения прокурору в случае его участия в рассмотрении дела об административном правонарушении, передаёт пресс-служба Прокуратуры ПМР

Также депутатским корпусом в первом чтении приняты дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс ПМР, предложенные Прокурором республики. Законопроектом, в частности, предложено предоставить право потерпевшему знакомиться со всеми материалами уголовного дела по окончании предварительного расследования, в том числе, в случае прекращения уголовного дела.

Изменения и дополнения в КоАП

В Приднестровье могут ввести административную ответственность за остановку автомобилей ближе одного метра от лестниц, подъездов и пандусов. Изменения и дополнения в Кодекс об админправонарушениях инициировал Президент ПМР. Сегодня депутаты Верховного Совета приняли законопроект в первом чтении. По словам официального представителя Министерства внутренних дел, за такой вид правонарушения водителям будет выноситься предупреждение либо штраф в размере до 10 РУ МЗП, сообщает пресс-служба ВС ПМР

«Законопроект подготовлен в целях совершенствования законодательства в целях защиты прав лиц с инвалидностью на свободное передвижение по территории ПМР и обеспечение беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры», – отметил официальный представитель МВД Радион Чеботарь.

Запрет на остановку ближе одного метра от лестниц, подъездов, пандусов прописан в правилах дорожного движения. Исключения действуют для водителей-инвалидов I и II групп и для тех, кто перевозит инвалидов или детей-инвалидов. Также можно останавливаться при посадке и высадке пассажиров либо для того, чтобы загрузить или выгрузить багаж.

Депутаты Верховного Совета поддержали предложенную Президентом законодательную инициативу, которая появилась из-за несоблюдения некоторыми водителями правил остановки возле пандусов и подъездов и призвана улучшить культуру вождения автомобиля.

Как отмечалось на пленарном заседании, над законопроектом продолжит работу Комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан. Все замечания и предложения будут оформлены в виде поправок ко второму чтению.

Улучшение положения осужденных

Верховный Совет поддержал в первом чтении законопроект коллег, направленный на улучшение положения осужденных в местах лишения свободы. В частности, предлагается дать возможность тем, кто является единственным родителем, встречаться со своими детьми в домах ребенка и интернатах. Законопроект также направлен на реализацию права на образование.

Представляя на пленарном заседании данный законопроект, вице-спикер парламента, председатель Комитета по законодательству, защите прав и свобод граждан Галина Антюфеева отметила, что инициативу подготовила группа депутатов еще в 2019 году. Из-за возражения Госслужбы исполнения наказаний рассмотрение законопроекта отложили. Вчера Президент ПМР провел совещание по итогам инспекции в учреждения исполнения наказаний, в ходе которой осужденные смогли озвучить свои проблемы, просьбы и предложения. На совещание пригласили главу профильного парламентского комитета, министров юстиции и внутренних дел, руководителя ГСИН, Прокурора ПМР и Председателя Верховного суда. Глава государства Вадим Красносельский дал поручение рассмотреть законодательную инициативу депутатов об улучшении положения осужденных в местах лишения свободы, отметила Галина Антюфеева. И уже сегодня законопроект о внесении изменений и дополнений в Уголовно-исполнительный кодекс был принят в первом чтении.

«Данная инициатива дублирует нормы российского законодательства, которые были приняты еще в 2017 году. Они улучшают положение осужденных, улучшают социальную адаптацию осужденных, которые отбывают наказание в исправительных колониях общего режима, а также дают реализацию права осужденных на образование… Лишение свободы – это уже наказание. Государство преследует цель исправления данных лиц и возвращение их в общество уже с другими взглядами на жизнь, чтобы они могли вернуться в семью, трудоустроиться, а не ходить озлобленными и совершать новые преступления», – выразила мнение вице-спикер парламента, глава профильного комитета по законодательству Галина Антюфеева.

Кроме этого, законопроектом предлагается дать право осужденным тратить вдвое больше денежных средств, которые им передают родственники на продукты питания и товары первой необходимости. Как отмечается на официальном сайте Президента ПМР, сейчас ежемесячный лимит составляет 300 рублей.

Принятый в первом чтении законопроект будет доработан ко второму чтению с учетом замечаний, высказанных депутатами Верховного Совета и другими субъектами права законодательной инициативы.

vspmr
  • Сегодня, 11:37
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