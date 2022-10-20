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Майя Санду, Наталья Гаврилица и Олег Серебрян провели встречи с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кейдерлинг

Майя Санду, Наталья Гаврилица и Олег Серебрян провели встречи с новым главой Миссии ОБСЕ в Молдове Келли Кейдерлинг

Президент Республики Молдова Майя Санду провела встречу с главой Миссии ОБСЕ в Молдове, послом Келли Кейдерлинг, которая недавно приступила к исполнению своих полномочий.

Официальные лица коснулись развития ситуации с безопасностью на восточном пространстве, глубоко затронутой войной России против Украины и влиянием на страну, в частности, в приднестровском регионе, передает moldpres.md

Глава государства выразила обеспокоенность нестабильным положением с правами человека в районах левобережья Днестра и подчеркнула необходимость более активного участия Миссии ОБСЕ в этом вопросе.

Майя Санду заявила, что мы рассчитываем на поддержку ОБСЕ в поиске мирного и дипломатического решения, которое помогло бы нам иметь функциональное государство, и пожелала дипломату успехов в выполнении ее функций.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица также провела встречу с новым главой миссии ОБСЕ в Молдове

Текущая ситуация в приднестровском регионе, поддержание конструктивного диалога между Кишиневом и Тирасполем, а также действия правительства в отношении поставок продукции жителям региона и переориентации экспорта на страны ЕС – вот некоторые из обсуждаемых тем в ходе встречи, сообщает moldpres.md со ссылкой на управление правительства по связям с прессой и протоколу.

Стороны обменялись мнениями о ситуации с безопасностью в регионе и текущем этапе процесса приднестровского урегулирования. Глава исполнительной власти отметила, что из-за войны в Украине переговорный формат «5+2» был заморожен. Однако правительство Кишинева продолжает диалог с Тирасполем и по-прежнему выступает за мирное урегулирование конфликта и поддержание мира и стабильности.

Также Наталья Гаврилица рассказала о действиях правительства по снятию дорожных заграждений на мостах через Днестр. Глава кабинета министров отметил, что в прошлом месяце около 70% экспорта приднестровского региона было направлено в ЕС, а в тройку крупнейших импортеров вошли Румыния, Польша и Германия.

Посол Келли Кейдерлинг отметила, что Миссия ОБСЕ продолжит следить за ситуацией в Приднестровском регионе и находить решения для интеграции левобережья Днестра в экономическое, социальное и образовательное пространство Республики Молдова.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции в РМ Олег Серебрян также провел встркчу с новым главой Миссии ОБСЕ в Республике Молдова Келли Кейдерлинг, вступившей в должность 3 октября 2022 года.

В ходе встречи обсуждалась текущая динамика переговорного процесса по приднестровскому урегулированию, приоритеты правительства Республики Молдова в области политики реинтеграции страны.

Также была отмечена сложность сложившейся региональной ситуации с безопасностью, отмечена необходимость координации действий в целях поддержания атмосферы нормальности, предсказуемости и укрепления доверия, в том числе в периметре Зоны безопасности и в восточных районах страны, пишет noi.md.

Олег Серебрян отметил, что в новых условиях мы должны найти способ совместить программу реинтеграции страны с программой европейской интеграции. Было подчеркнуто, что проект по урегулированию приднестровского конфликта должен привести к укреплению государства Республики Молдова.
  • Сегодня, 08:55
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