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Молдова закупила десять миллионов кубометров газа на случай прекращения поставок

Молдова закупила десять миллионов кубометров газа на случай прекращения поставок

Молдова закупила 10 млн куб. м газа, которые будут храниться в хранилищах Украины, на случай ограничения или прекращения поставок газа «Газпромом», сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну в своем Telegram-канале.

«Сегодня было приобретено 10 млн. куб. м природного газа по цене 94,95 евро МВт (997 евро/1000 куб. м). Они будут храниться на подземных месторождениях Украины и будут использоваться Республикой Молдова в случае ограничения или прекращения поставок природного газа "Газпромом"», – написал он.

Закупки осуществила компания «Энергоком» в рамках проекта «Надежность поставок природного газа», на который Молдова получила транш в 100 млн евро в рамках кредитного соглашения с Европейским банком реконструкции и развития. У кого был закуплен газ, не сообщается. В конце сентября Спыну сообщил, что «Газпром» подтвердил Молдове поставки газа на октябрь с ограничением в 30% – из суточного объема в 8,06 млн куб. м подтверждено 5,7 млн куб. м., передает vedomosti.ru

4 октября Газпром» сообщил, что оставляет за собой право приостановить поставки газа в Молдову, если «Молдовагаз» не выполнит обязательства по оплате до 20 октября. До этого, 1 октября, в «Газпроме» заявили, что Молдавия регулярно нарушала условия контракта по сроку оплаты за поставки российского газа в течение всего года. В компании отметили, что из-за позиции страны до сих пор не урегулирован вопрос с историческим долгом, что может привести к расторжению контракта в любой момент.

19 октября власти Молдовы объявили о выделении «Молдовагазу» кредита на $54,2 млн под залог газотранспортной системы для оплаты поставок. На следующий день глава компании Вадим Чебан сообщил о перечислении «Газпрому» $53,5 млн за сентябрьские поставки и $27,4 млн аванса за октябрь.

Ранее «Молдовагаз» направил в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) запрос о повышении среднего тарифа на газ для конечных потребителей на 31,5% — до 26 675 леев за тысячу кубометров ($1379). 4 августа НАРЭ подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе.
vedomosti.ru
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