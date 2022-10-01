По информации агентства Europa Press, это делается для патрулировании воздушного пространства
Испания планирует в ближайшие два месяца направить истребители в Болгарию и Румынию для патрулировании воздушного пространства. Об этом сообщило в четверг агентство Europa Press со ссылкой на источники в Минобороны королевства, передает ТАСС.
По его информации, до восьми самолетов Eurofighter ВВС Испании прибудут в Болгарию 1 ноября. В декабре истребители королевства будут направлены в Румынию.
Как передает газета El País, в Болгарии самолеты будут участвовать в патрулировании воздушного пространства до 23 декабря. В Румынии предусмотрено дислоцирование восьми испанских Eurofighter до марта будущего года.