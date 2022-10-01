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Стало известно, как пройдут выборы премьера в Великобритании

Стало известно, как пройдут выборы премьера в Великобритании

В Лондоне активно обсуждается вопрос выдвижения на пост премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

В выборах премьер-министра Великобритании смогут принять участие только три кандидата. А подать заявку для участия в выборах главы Консервативной партии и, соответственно, главы Кабмина можно будет только до понедельника, 24 октября. Об этом в четверг, 20 октября, сообщает издание Sky News.

"В Палате общин британского парламента у консерваторов 357 мандатов. Таким образом, кандидатов на пост премьера может быть максимум три", - уточняет издание.

Перед тем же, как баллотирования в премьеры, кандидатам необходимо будет заручиться поддержкой минимум сотни депутатов партии.

"Таким образом, если только один человек наберет нужное число голосов, то именно он и станет новым премьером. Если претендентов будет больше, пройдет голосование среди депутатов. В случае если голосование среди депутатов не выявит победителя, пройдет онлайн-голосование среди всех членов партии", - говорится в сообщении.

Все стадии выборов должны завершиться до 28 октября.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон намерен бороться за пост главы правительства Великобритании после отставки Лиз Трасс.
korrespondent.net
  • Сегодня, 09:33
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