В Верховном Совете ПМР прошло первое чрезвычайное заседание IV сессии VII созыва. Депутатский корпус экстренно собран в связи с принятым накануне Советом безопасности решением о введении на территории Приднестровья чрезвычайного экономического положения. Предложенная мера обусловлена высоким риском возникновения общеэкономического кризиса, вызванного сокращением на 30% объемов поставок в республику природного газа. По итогам текущего месяца недополучено будет почти 37 миллионов кубов. Принятые ранее меры – отложенный запуск отопительного сезона и минимизация поставок газа промышленному сектору – позволят перекрыть 22 миллиона из недостающих. Нужны дополнительные мероприятия, направленные на экономию энергоресурса, передает пресс-служба главы государства.
Дефицит спровоцировал недостаточность обеспечения природным газом промышленных предприятий, теплоснабжающих организаций, потребителей электроэнергии. Кроме того, невозможным стало полномерное исполнение обязательств по выработке электричества на экспорт. Президент вчера подписал указ о введении особого правового режима в экономике. Такое решение принято впервые в приднестровской истории. Вадим Красносельский предложил распространить действие указа до конца текущего месяца – на 11 суток.
Введение чрезвычайного экономического положения возможно только в случае поддержки инициативы народными избранниками. Депутаты Верховного Совета, заслушав доводы и аргументы, получив ответы на интересующие вопросы, утвердили президентский указ, единогласно поддержав все предложенные в нем мероприятия. Речь идет о перераспределении объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями для бесперебойного обеспечения населения газом и теплом, а также о приоритете внутреннего потребления электроэнергии, производимой Молдавской ГРЭС. Объем природного газа, поставляемого днестровской станции для выработки электричества на экспорт, будет ограничен. Детали пропишут в постановлении Правительства ПМР.
Указ Президента ПМР «О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики» вступит в силу по истечении шести часов после обнародования.
Указ Президента ПМР «О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР»
Полный текст Указа:
"О введении чрезвычайного экономического положения на территории Приднестровской Молдавской Республики
В соответствии со статьей 63 Конституции Приднестровской Молдавской Республики, Конституционным законом Приднестровской Молдавской Республики от 23 июля 2002 года № 165-КЗ-III «Об особых правовых режимах» (САЗ 02-30) в действующей редакции, в связи с возникновением тяжелого общеэкономического кризиса, обусловленного сокращением объемов подачи природного газа в Приднестровскую Молдавскую Республику и, как следствие, недостаточностью обеспечения природным газом промышленных потребителей, теплоснабжающих организаций, потребителей электрической энергии, а также невозможностью исполнения в полном объеме обязательств по выработке электроэнергии на экспорт, на основании решения, принятого на заседании Совета безопасности Приднестровской Молдавской Республики 20 октября 2022 года,
п о с т а н о в л я ю:
1. Ввести на всей территории Приднестровской Молдавской Республики особый правовой режим – чрезвычайное экономическое положение – сроком на 11 (одиннадцать) суток.
2. Установить следующие чрезвычайные меры:
а) обеспечить перераспределение объемов поставки природного газа между промышленными и бытовыми потребителями для бесперебойного обеспечения населения природным газом и тепловой энергией;
б) установить приоритетность обеспечения выработки электроэнергии на внутренний рынок путем ограничения объема отпуска природного газа закрытому акционерному обществу «Молдавская ГРЭС» для целей выработки электроэнергии на экспорт;
в) принять иные необходимые меры для предотвращения, уменьшения и устранения последствий нехватки природного газа.
3. Предусмотреть, что на срок чрезвычайного экономического положения могут быть ограничены следующие конституционные права и свободы человека и гражданина:
а) право на свободу труда, право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, право на запрет принудительного труда, право на забастовку, право на отдых
и на установленную законом продолжительность рабочего времени;
б) право собственника по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом.
а) обеспечить контроль за исполнением Регламента планирования потребления природного газа крупными экономическими агентами Приднестровской Молдавской Республики и регулирования потребления природного газа в случае дефицита или введения ограничений поставок природного газа на внутренний рынок Приднестровской Молдавской Республики, утвержденного Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 17 октября 2022 года № 1143;
б) обеспечить координацию деятельности средств массовой информации по информированию населения о причинах введения чрезвычайного экономического положения и о принятых мерах по минимизации влияния нехватки природного газа на экономику Приднестровской Молдавской Республики.
5. Прокурору Приднестровской Молдавской Республики обеспечить надзор за соблюдением законности при реализации мер и временных ограничений, установленных настоящим Указом.
6. Определить, что ответственным за осуществление мер, применяемых
в условиях чрезвычайного экономического положения, является Правительство Приднестровской Молдавской Республики.
7. Направить настоящий Указ для утверждения в Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики.
8. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 6 (шести) часов после обнародования.
9. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.