Тарифы на коммунальные услуги на фоне нынешнего газового кризиса в Приднестровье не изменятся. Также сохранятся и все существующие льготы. Об этом сегодня в эфире Радио 1 заявил вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, передает novostipmr.com.
Он также отметил, что до 1 ноября ситуация с поставками российского природного газа будет более или менее прогнозируемой, поскольку АО «Молдовагаз» в срок направило ПАО «Газпром» часть октябрьского платежа.
«Однако во взаимоотношениях "Молдовагаза" и "Газпрома" есть еще ряд моментов, которые создают риск. Есть невыполненные условия договора [между РМ и ПАО «Газпром» - прим. ред.], поэтому ситуация может ухудшиться в любой момент», - сказал Оболоник.
По данным Минэкономразвития ПМР, дефицит природного газа в октябре может составить в Приднестровье 15 миллионов кубометров. На сегодняшний день уже остановлены крупные промышленные потребители голубого топлива – Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат. Будет сокращаться подача газа и на Молдавскую ГРЭС для целей выработки электроэнергии.
На фоне дефицита природного газа и чрезвычайного положения в экономике Приднестровья голубое топливо прежде всего будет направляться на нужды населения и социальной сферы республики. При этом в условиях ЧП Молдавская ГРЭС не сможет обеспечивать в полном объеме поставки электричества в Молдову, так как подача газа на генерацию электроэнергии будет сокращена. Об этом в эфире Радио 1 рассказал вице-премьер – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник.
«Наши приоритеты определены – это прежде всего потребление населения, сохранение его качества жизни, отопительный сезон, который чуть смещается по срокам. А весь дефицит газа как раз ляжет на производство электроэнергии, потому что крупные промышленные потребители газа – Молдавский металлургический завод и Рыбницкий цементный комбинат – уже остановлены», - отметил глава Минэкономразвития.
Он подтвердил, что ситуация с поставками российского природного газа складывается очень непросто.
«Дефицит до конца месяца у нас сложится на уровне 15 миллионов кубометров. Хуже всего то, что мы сейчас уже перебираем из системы, а подобные режимы могут приводить к отключениям. Этим и вызвана такая масштабная срочная реакция на создавшееся положение в экономике и энергетике», - сказал Сергей Оболоник, комментируя решение Президента ПМР и Совета безопасности ввести ЧП в экономике.
Нынешняя остановка ММЗ и РЦК, безусловно, приведет к сокращению налоговых платежей и поступлений в госбюджет. Однако, по словам Сергея Оболоника, в бюджете ПМР в течение года формировались резервы на исполнение обязательств государства по социально защищенным статьям. «Для этого достаточно средств», - заверил заместитель председателя Правительства.
Кроме того, он рассказал, что на Молдавской ГРЭС есть двухмесячный запас угля для производства электроэнергии на случай прекращения подачи газа. В Приднестровье также есть резервы угля и дров для помощи населению, если это понадобится.
20 октября Президент ПМР Вадим Красносельский подписал указ о введении в Приднестровье чрезвычайного экономического положения. Сегодня, на внеочередном заседании, Верховный Совет ПМР был утвержден президентский указ «О введении чрезвычайного экономического положения на территории ПМР».
Напоминаем, отопительный сезон в Приднестровье планируется начать в понедельник, 24 октября.