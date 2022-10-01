Республике Молдова предлагается использовать сети, которые могут быть предоставлены Европейской комиссией.
Речь о Европейской сети офицеров по связям в области миграционных процессов, Европоле, особенно через Европейский центр по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, а также EUROJUST, FRONTEX, CEPOL и EUBAM, передает noi.md
Призыв был озвучен во время третьего заседания Центра помощи ЕС по вопросам внутренней безопасности и управления границами Республики Молдова, организованного Министерством внутренних дел и Европейским союзом.
Таким образом, Европейский союз и Республика Молдова будут наращивать стратегическое и оперативное сотрудничество в сфере борьбы с торговлей людьми, незаконной миграцией и провозкой мигрантов в основном через Европейскую междисциплинарную платформу против преступных угроз (EMPACT).
В то же время ЕС и Республика Молдова активизирую обмен информацией в этой области, чтобы улучшить оперативные образы и поддержать принятие решений и сотрудничество на основе совместно определенных тенденций и моделей.
Аналогичным образом, Европейский союз пригласит Республику Молдова к участию в заседаниях Сети национальных докладчиков ЕС и аналогичных механизмов по вопросам торговли людьми, когда в повестку дня будут включены важные и актуальные темы для Молдовы.
Следующее заседание Службы поддержки ЕС запланировано на конец этого года и будет посвящено финансовым аспектам организованной преступности и терроризма, после чего в начале 2023 года состоится итоговое совещание. noi.md