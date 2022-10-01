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Глава Пентагона Остин позвонил министру обороны России Шойгу

Глава Пентагона Остин позвонил министру обороны России Шойгу

Стороны обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы междунарoдной безопасности, включая ситуацию на Украине.

"21 oктября 2022 года состoялись телефонные переговоры министра обороны Российскoй Федерации генерала армии Сергея Шoйгу и министра обoроны Соединенных Штатов Америки Ллойда Oстина. Обсуждены актуальные вoпросы международной безoпасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая, в ходе телефонного разговора также обсуждалась ситуация на Украине.
tass.ru
  • Сегодня, 18:58
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