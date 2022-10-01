Депутаты Верховного Совета на чрезвычайном заседании приняли обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы России.
«Верховный Совет рассмотрел обращение в Совет Федерации и Госдуму РФ о ситуации в ПМР, проинформировал о введении чрезвычайного экономического положения в республике, обратил внимание на возможные негативные последствия для экономики и бюджета республики», – отметил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, сообщает пресс-служба ВС ПМР.
Парламентарии обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье ситуацию, связанную с уменьшением поставок природного газа из РФ.
«Мы надеемся, что с помощью наших российских партнеров, наших российских коллег удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме», – отметил глава Комитета по экономической политике Верховного Совета ПМР Виктор Гузун. vspmr.org