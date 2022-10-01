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Депутаты Верховного Совета ПМР обратились к Совету Федерации и Госдуме РФ

Депутаты Верховного Совета ПМР обратились к Совету Федерации и Госдуме РФ

Депутаты Верховного Совета на чрезвычайном заседании приняли обращение в адрес Совета Федерации и Государственной Думы России.

«Верховный Совет рассмотрел обращение в Совет Федерации и Госдуму РФ о ситуации в ПМР, проинформировал о введении чрезвычайного экономического положения в республике, обратил внимание на возможные негативные последствия для экономики и бюджета республики», – отметил Председатель Верховного Совета ПМР Александр Коршунов, сообщает пресс-служба ВС ПМР.

Парламентарии обращают внимание на складывающуюся в Приднестровье ситуацию, связанную с уменьшением поставок природного газа из РФ.

«Мы надеемся, что с помощью наших российских партнеров, наших российских коллег удастся найти ту формулу, которая сможет стабилизировать, и ситуация будет развиваться дальше в штатном режиме», – отметил глава Комитета по экономической политике Верховного Совета ПМР Виктор Гузун.
vspmr.org
  • Сегодня, 19:02
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