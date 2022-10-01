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Молдова снова не пропускает в Приднестровье продукты

Молдова снова не пропускает в Приднестровье продукты

Молдова вновь задержала очередную партию пшеничной муки и гречневой крупы, следовавшей из России в Приднестровье. Об этом написал сегодня, 21 октября, телеграм-канале МИД ПМР.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что первый такой же груз с продуктами простоял на молдавской таможне больше недели. В конце этой недели его пропустили, но с условием, что продукты не должны поступить в торговую сеть.

«Пропуск этого груза стал возможен только после направления соответствующей пробы на лабораторные исследования в Италии, и вот этот груз проследует на склад в Приднестровье, и в продажу он сможет поступить только после получения результата этого лабораторного исследования», — подтвердил замглавы МИД Приднестровья Александр Стецюк.

Формальной причиной задержки первой партии продуктов стало требование провести лабораторный анализ качества, чего до этого никогда не было. Однако в самой Молдове такая экспертиза не проводится, а ближайшая лаборатория с соответствующим оборудованием находится в Италии.

Вторая партия гречки и муки для Приднестровья приехала уже с результатами анализа. Его провела российская лаборатория, имеющая аккредитацию одного из агентств Евросоюза. Но в Кишиневе отказались принимать российский сертификат и продолжили настаивать на проведении дополнительных лабораторных исследований.

«Нам пытаются навязать или заблокировать импорт продовольствия, которое мы везем из РФ. Судя по всему, нам пытаются навязать необходимость закупки продовольствия где-то на других рынках, каких-то — возможно, европейских, производителей. Нам кажется, что эта ситуация крайне тревожная»,
— заключил Александр Стецюк.

Как сообщало ранее, в МИД Приднестровья уже заявляли, что власти Молдовы посягают на продовольственную безопасность Приднестровья, провоцируя дефицит продуктов первой необходимости. Аналогичная ситуация возникла и с поставками медикаментов, так как многие из препаратов, произведенных в СНГ, не зарегистрированы в Молдове, ориентированной на европейскую номенклатуру.

Кишинев пользуется тем, что из-за обострения ситуации на Украине и закрытия украинско-приднестровского участка границы сейчас абсолютно все грузы для Приднестровья проходят через молдавские КПП.


  • Сегодня, 19:11
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