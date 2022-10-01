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Значительно ниже, чем в Европе — Всемирный банк оценил Индекс человеческого капитала в Грузии

Значительно ниже, чем в Европе — Всемирный банк оценил Индекс человеческого капитала в Грузии

Индекс развития человеческого капитала, отражающий производительность труда молодых людей, в Грузии значительно ниже среднего показателя по Европе и Центральной Азии, говорится в новом обзоре Всемирного банка (ВБ).

Индекс человеческого капитала (ИЧК) — показатель, помогающий измерить человеческий капитал, который родившийся сегодня ребенок может накопить к своему 18-летию. Он дает оценку роли здоровья и образования в производительности труда следующего поколения работников.

«Проблемы с человеческим капиталом по-прежнему значительные. Несмотря на серьезный прогресс, результаты развития детей остаются значительно ниже среднего показателя по ЕС», — говорится в докладе.

Среди основных вызовов эксперты ВБ отметили, что у 6% детей в Грузии наблюдается задержка роста, а почти у 40% в возрасте от 2 до 7 лет фиксируется высокая концентрация свинца в крови. Кроме того, отмечается, что почти у половины грузинских детей в возрасте до 5 лет дома меньше трех детских книг и почти каждый четвертый ребенок не ходит в детский сад, тогда как в ЕС дошкольные образовательно-воспитательные учреждения посещают практически все дети.

«Согласно оценке учебных достижений по модели PISA за 2018 год, у Грузии второй самый низкий балл по чтению в регионе. 65% 15-летних школьников страны „функционально неграмотны“, то есть они не могут правильно обработать и понять простой текст», — отмечено в исследовании.

Основные вызовы:

- Почти у 6% детей в Грузии наблюдается задержка роста.

- Почти у 40% детей в возрасте от 2 до 7 лет фиксируется высокая концентрация свинца в крови.

- Почти у половины грузинских детей в возрасте до 5 лет дома меньше трех детских книг.

- Почти каждый четвертый ребенок не ходит детский сад, тогда как в ЕС дошкольные образовательно-воспитательные учреждения посещают практически все дети.

- Согласно оценке учебных достижений по модели PISA за 2018 год, у Грузии второй самый низкий балл по чтению в регионе. 65% 15-летних школьников страны «функционально неграмотны», то есть они не могут правильно обработать и понять простой текст.

- Качество высшего в Грузии намного ниже среднего уровня по ЕС и многим другим странам Европы и Центральной Азии.

- Неравенство — сильные различия, которые проявляются с точки зрения доходов, географии и этнической принадлежности.

- Влияние гендерных предубеждений на возможности женщин.

- В Грузии фиксируется один из самых высоких показателей заболеваемости неинфекционными заболеваниями в Европе и Центральной Азии.

- Высокие расходы на здравоохранение.

- Влияние пандемии коронавируса.

Всемирный банк указывает, что Грузия должна «повысить уровень и эффективность расходов на социальную сферу, сделать социальные расходы более справедливыми, пересмотреть процесс децентрализации, повысить эффективность механизмов контроля, оценки и обратной связи, используя новые возможности».

«Человеческий капитал Грузии нуждается в повышении качества, и, хотя за последние два десятилетия были проведены существенные реформы, импульс реформ необходимо сохранить», — сказано в докладе.

  • Сегодня, 19:22
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