Индекс развития человеческого капитала, отражающий производительность труда молодых людей, в Грузии значительно ниже среднего показателя по Европе и Центральной Азии, говорится в новом обзоре Всемирного банка (ВБ).
Индекс человеческого капитала (ИЧК) — показатель, помогающий измерить человеческий капитал, который родившийся сегодня ребенок может накопить к своему 18-летию. Он дает оценку роли здоровья и образования в производительности труда следующего поколения работников.
«Проблемы с человеческим капиталом по-прежнему значительные. Несмотря на серьезный прогресс, результаты развития детей остаются значительно ниже среднего показателя по ЕС», — говорится в докладе.
Среди основных вызовов эксперты ВБ отметили, что у 6% детей в Грузии наблюдается задержка роста, а почти у 40% в возрасте от 2 до 7 лет фиксируется высокая концентрация свинца в крови. Кроме того, отмечается, что почти у половины грузинских детей в возрасте до 5 лет дома меньше трех детских книг и почти каждый четвертый ребенок не ходит в детский сад, тогда как в ЕС дошкольные образовательно-воспитательные учреждения посещают практически все дети.
«Согласно оценке учебных достижений по модели PISA за 2018 год, у Грузии второй самый низкий балл по чтению в регионе. 65% 15-летних школьников страны „функционально неграмотны“, то есть они не могут правильно обработать и понять простой текст», — отмечено в исследовании.
Основные вызовы:
- Почти у 6% детей в Грузии наблюдается задержка роста.
- Почти у 40% детей в возрасте от 2 до 7 лет фиксируется высокая концентрация свинца в крови.
- Почти у половины грузинских детей в возрасте до 5 лет дома меньше трех детских книг.
- Почти каждый четвертый ребенок не ходит детский сад, тогда как в ЕС дошкольные образовательно-воспитательные учреждения посещают практически все дети.
- Согласно оценке учебных достижений по модели PISA за 2018 год, у Грузии второй самый низкий балл по чтению в регионе. 65% 15-летних школьников страны «функционально неграмотны», то есть они не могут правильно обработать и понять простой текст.
- Качество высшего в Грузии намного ниже среднего уровня по ЕС и многим другим странам Европы и Центральной Азии.
- Неравенство — сильные различия, которые проявляются с точки зрения доходов, географии и этнической принадлежности.
- Влияние гендерных предубеждений на возможности женщин.
- В Грузии фиксируется один из самых высоких показателей заболеваемости неинфекционными заболеваниями в Европе и Центральной Азии.
- Высокие расходы на здравоохранение.
- Влияние пандемии коронавируса.
Всемирный банк указывает, что Грузия должна «повысить уровень и эффективность расходов на социальную сферу, сделать социальные расходы более справедливыми, пересмотреть процесс децентрализации, повысить эффективность механизмов контроля, оценки и обратной связи, используя новые возможности».
«Человеческий капитал Грузии нуждается в повышении качества, и, хотя за последние два десятилетия были проведены существенные реформы, импульс реформ необходимо сохранить», — сказано в докладе.