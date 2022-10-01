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Минздрав представил предложения по нововведениям в Закон «О фармацевтической деятельности в ПМР»

Минздрав представил предложения по нововведениям в Закон «О фармацевтической деятельности в ПМР»

Одним из документов, который был рассмотрен на заседании Правительства — Распоряжение «О проекте закона Приднестровской Молдавской Республики «О фармацевтической деятельности в Приднестровской Молдавской Республике». Министр здравоохранения подробно остановилась на нововведениях. Готовили закон, опираясь на опыт Российской Федерации.

При предоставлении инициативы министр здравоохранения отметила, что ряд норм действующего закона сохранили. А предложенная редакция необходима для совершенствования системы обращения медфармпродукции. В дальнейшем это позволит улучшить процесс обеспечения населения лекарствами, будет способствовать совершенствованию требований к фармацевтическим организациям и изменению подхода к проведению контроля качества и безопасности лекарственных средств. В представлении проекта Кристина Албул подробно рассказала обо всех нововведениях, сообщается на сайте Правительства.

«Это расширение понятийного аппарата в части установления отсутствующих до настоящего времени определений понятий. Отмена норм, регламентирующих права и обязанности граждан в сфере обеспечения медфарм продукцией, о проведении доклинических исследований лекарственных средств, о проведении клинических исследований лекарственных средств в связи с отсутствием практической возможности их реализации на территории», — рассказала министр.

Среди всех изменений Кристина Албул отметила также, что предлагается передать функции по проведению государственной регистрации препаратов из ведения Государственного учреждения «Центр по контролю за обращением медико-фармацевтической продукции» в ведение Минздрава. Представленная редакция проекта была максимально гармонизирована с Российской Федерацией.
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