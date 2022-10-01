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В НАТО заявили, что стратегический центр Европы перемещается к востоку

В НАТО заявили, что стратегический центр Европы перемещается к востоку

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ считает, что в результате конфликта на Украине стратегический центр Европы перемещается к востоку. Об этом он заявил в послании участникам международной конференции "НАТО и война на Украине", которая проходит в пятницу в городе Яссы, сообщает ТАСС.

"Стратегический центр тяжести Европы перемещается к востоку, а восточный фланг для Румынии представляет собой все, что у нас есть , - приводит слова Джоанэ агентство Agerpres. - Это наблюдение не только стратегического, но и экономического, технологического и политического характера. Думаю, что новая ситуация в Европе создает условия для того, чтобы стратегически важные страны восточного фланга, включая Румынию, стали важными и с экономической, политической и технологической точки зрения. Центр тяжести перемещается к востоку, центр тяжести перемещается к новой реальности, которой мы должны воспользоваться".

"Думаю, что восток Румынии, восточный фланг, вся румынская Молдова, вся Буковина и Марамуреш смогут и должны стать не только зонами, защищенными с военной точки зрения, но и зонами экономического динамизма, удачных инвестиций, лучших условий жизни, инфраструктуры и способности к развитию в равной степени с нашей стратегической важностью", - подчеркнул заместитель генсека НАТО.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину, - отметил Джоанэ. - Мы также будем внимательны, чтобы не допустить эскалации уже сложного конфликта к конфронтации между НАТО и РФ. Поэтому я и генеральный секретарь НАТО в Брюсселе поддерживаем это равновесие между поддержкой Украины и способом, которым НАТО защищает всю союзную территорию, включая нашего союзника Румынию"
  • Сегодня, 10:21
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