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Заседание Правительства: согласование размещения парковок и утверждение республиканских дней культуры

Заседание Правительства: согласование размещения парковок и утверждение республиканских дней культуры

В ходе прошедшего заседания высшего исполнительного органа власти члены Правительства рассмотрели и единогласно приняли ряд проектов постановлений Правительства.

Одно из них предлагает утвердить Регламент по выдаче Разрешения на размещение парковок и стоянок, что позволит повысить качество предоставления данной государственной услуги.

О новом порядке выдачи данного Разрешения, рассказал Вице-премьер Станислав Касап. Согласие на обустройство и строительство парковочных мест будет предоставляться государственными администрациями городов и районов. Документ выдается бесплатно. Перечень документов, необходимых для получения разрешения и срок рассмотрения заявки установлены Регламентом. Важно отметить, что иные документы, не установленные регламентом, чиновники не вправе требовать. Кроме того, расширят и реестр документов разрешительного характера. В перечень объектов, разрешение на размещение которых выдаются госадминистрациями, включат парковки и стоянки.

Следующий документ, рассмотрений на заседании Правительства, касался установления новых республиканских дней культуры и искусства, а также профессиональных праздников данной сферы.

Среди установленных дат – Международный фестиваль искусств в Приднестровье «Мэрцишор», празднование которого приходится на начало марта, и Республиканская неделя литературы и искусства для детей и юношества – последняя неделя марта. Стоит отметить, что эти мероприятия ежегодно проводятся Госслужбой по культуре и историческому наследию и стали уже традиционными.
government.gospmr.org
  • Сегодня, 10:24
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