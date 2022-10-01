В ходе прошедшего заседания высшего исполнительного органа власти члены Правительства рассмотрели и единогласно приняли ряд проектов постановлений Правительства.
Одно из них предлагает утвердить Регламент по выдаче Разрешения на размещение парковок и стоянок, что позволит повысить качество предоставления данной государственной услуги.
О новом порядке выдачи данного Разрешения, рассказал Вице-премьер Станислав Касап. Согласие на обустройство и строительство парковочных мест будет предоставляться государственными администрациями городов и районов. Документ выдается бесплатно. Перечень документов, необходимых для получения разрешения и срок рассмотрения заявки установлены Регламентом. Важно отметить, что иные документы, не установленные регламентом, чиновники не вправе требовать. Кроме того, расширят и реестр документов разрешительного характера. В перечень объектов, разрешение на размещение которых выдаются госадминистрациями, включат парковки и стоянки.
Следующий документ, рассмотрений на заседании Правительства, касался установления новых республиканских дней культуры и искусства, а также профессиональных праздников данной сферы.
Среди установленных дат – Международный фестиваль искусств в Приднестровье «Мэрцишор», празднование которого приходится на начало марта, и Республиканская неделя литературы и искусства для детей и юношества – последняя неделя марта. Стоит отметить, что эти мероприятия ежегодно проводятся Госслужбой по культуре и историческому наследию и стали уже традиционными. government.gospmr.org