Комиссия по аудиту, состоящая из экспертов из Норвегии и Великобритании, завершила свою миссию и сегодня уезжает из Кишинева.
Директор Агентства публичной собственности сообщил, что экспертам удалось собрать важные данные и документы в компании Moldovagaz. До следующей весны им предстоит установить, какова сумма исторического долга, накопленного Молдовой перед российским концерном, или доказать его отсутствие, пишет noi.md со ссылкой на tv8.md.
«Миссия уже завершена. Они приезжали в Moldovagaz, чтобы собрать необходимую информацию и заслушать сотрудников компании. Это сделано для того, чтобы воспользоваться институциональной памятью и лучше понять контекст создания этого долга в Moldovagaz. Была собрана очень ценная информация», — отметил директор Агентства публичной собственности в РМ Евгений Козонак.
Ревизионная комиссия в составе семи членов, четырех из Норвегии и трех из Великобритании, находилась в Кишиневе пять дней. Журналистам не удалось с ними встретиться, так как они работали в офисе компании Moldovagaz, а доступ туда ограничен. А глава Агентства публичной собственности Евгений Козонак уклонился от четкого ответа на вопрос, какова сумма расследуемого долга.
«Долг должен быть подтвержден, поэтому мы проводим этот аудит. На данный момент я бы предпочел не называть точную сумму, потому что это на самом деле цель аудита состоит в том, чтобы точно выяснить, каков этот исторический долг», — заявил Козонак.
Ранее в прессе появилась информация, что долг составляет около 700 миллионов долларов, большая часть из которых — пени за просрочку платежей.
Евгений Козонак также сообщил, что аудит будет проводиться в три этапа. Сейчас закончился первый – сбор финансовых документов и договоров, заключенных Республикой Молдова с российской стороной, в том числе за период до создания Moldovagaz.
«После этого аудиторы будут работать над обобщением имеющейся информации. В конце декабря, начале января будет представлен предварительный отчет. Окончательный отчет будет представлен 1 марта», – уточнил директор Агентства публичной собственности.
Аудит исторического долга, который компания Moldovagaz накопила с течением времени, начался в августе этого года, когда Агентство публичной собственности подписало договор о покупке этих услуг у двух компаний: одной из Норвегии, другой из Великобритании. Контракт заключен в порядке прямых переговоров по постановлению Комиссии по чрезвычайным ситуациям. Ранее «Газпром» был против организации аудита, хотя он и был предусмотрен в контракте, подписанном между двумя сторонами в октябре.