Сегодня на 91-м году ушёл из жизни Заслуженный работник культуры МССР и ПМР Евгений Зарицкий, сообщает «Бендеры Инфо».
Евгений Зарицкий вместе с супругой Тамарой в 1961 году основали в Бендерах ансамбль песни и танца «Приетения», который снискал признание не только в МССР, но и за рубежом, где неоднократно проходили его гастрольные выступления.
Свои соболезнования выразил глава госадминистрации Бендер Роман Иванченко. Он подчеркнул, что Евгений Зарицкий всю свою жизнь посвятил служению искусству, а его творчество заставляло аплодировать представителей многих народов мира.
«Евгений Васильевич всю свою жизнь посвятил служению искусству. Его творчество заставляло аплодировать представителей многих народов мира. Он нёс не только культуру в массы, но и дарил энергию созидания, создавал позитивный образ человека труда.
Он был грамотным музыкантом и педагогом, знающим своё дело, умеющим работать с творческим коллективом единомышленников. Ансамбль "Приетения", который он основал, прославлял город Бендеры и дарил радость зрителям многих стран. Успеху коллектива способствовали трудолюбие и творческое отношение к работе Евгения Васильевича Зарицкого, который много работал над повышением вокального мастерства артистов. Уход из жизни Евгения Васильевича Зарицкого для города невосполнимая утрата. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким, скорбим вместе с вами», - отметил Роман Иванченко.