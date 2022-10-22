Украина готовит на своей территории провокацию с использованием “грязной” атомной бомбы или маломощного ядерного боеприпаса. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на свои достоверные источники “в разных странах”. Цель провокации - обвинить Россию в использовании ядерного оружия на территории соседнего государства.
Как сообщили заслуживающие доверия источники в разных странах — в том числе на Украине — по поступающим сведениям, киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" или маломощного ядерного боеприпаса, передает ria.ru.
Цель провокации — обвинить Россию в том, что она применила оружие массового уничтожения на украинском театре военных действий и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве.
Из различных источников стало известно, что под руководством западных кураторов Киев уже приступил к практической реализации данного плана. Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии.
Одновременно с этим по поручению Владимира Зеленского сотрудники Офиса президента Украина из его близкого окружения осуществляют негласные контакты с представителями Великобритании по вопросу возможной передачи киевским властям компонентов ядерного оружия.
Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику, сообщает РИА Новости.
Тем временем, Зеленский призывает Запад ударить по центрам принятия решений в России В случае российского удара по офису президента Украины страны Запада должны атаковать центры принятия решений в России. Об этом, 22 октября, заявил Владимир Зеленский в интервью канадским телеканалам CTV и CBC, пишет eadaily.com.
«Что касается использования ядерного оружия, кроме атомной станции, я приведу пример. Мы сейчас сидим и слышим постоянные призывы, что Россия должна нанести удар по центру принятия решений. Как должен мир отвечать? Не важно, Украина является страной НАТО или нет. Это происходит в Европе. Никому не позволено шантажировать как террорист», — сказал он.
В попытке продолжить мысль, Зеленский отметил, что, «если месседж звучит, что будет удар по центру принятия решений, ответ мира должен быть следующий: «Смотри, если ты ударишь по Банковой, то будет удар там, где ты находишься, тот, кто дает задание убивать людей».
«Если ты так сделаешь, то через секунду, независимо от результата твоего удара, будет удар по принятию решений у тебя, в твоем государстве», — заявил он, добавив, что Украина живет с таким соседом, «который, кроме силы, ничего не понимает».