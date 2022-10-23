Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в воскресенье переизбрал Си Цзиньпина на пост генерального секретаря на третий срок. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".
Как ожидается, председатель КНР Си Цзиньпин сохранит свои посты главы государства и председателя Центрального военного совета КНР.
Центральный комитет Коммунистической партии Китая также избрал новый состав Политбюро ЦК КПК. В него, по данным Центрального телевидения Китая, вновь вошли семь человек, передает ТАСС.
Голосование прошло на первом пленуме ЦК Компартии Китая 20-го созыва. Членами ПК стали Си Цзиньпин, Ли Цян, Чжао Лэцзи, Ван Хунин, Ли Си, Цай Ци и Дин Сюэсян.
Помимо семи членов Постоянного комитета, в Политбюро вошли Ма Синжуй, Ван И, Инь Ли, Ши Тайфэн, Лю Гочжун, Ли Ганьцзе, Ли Шулэй, Ли Хунчжун, Хэ Вэйдун, Хэ Лифэн, Чжан Юся, Чжан Гоцин, Чэнь Вэньцин, Чэнь Цзинин, Чэнь Миньэр, Юань Цзяцзюнь и Хуан Куньмин.
ЦК КПК не избрал ни одной женщины в состав нового Политбюро. С 1949 года в разные составы Политбюро вошли в общей сложности лишь 8 женщин. Последняя из них была вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань.
По итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, законодательный орган), которая состоится в марте 2023 года, члены ПК Политбюро ЦК по традиции займут должности премьера Госсовета КНР, председателя ПК ВСНП и другие важные посты в китайской политической структуре.
Председатель КНР, генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпин после первого пленума Центрального Комитета партии (ЦК КПК) сделал несколько заявлений.
Выступая на встрече с журналистами в Доме народных собраний в Пекине по итогам первого пленума ЦК КПК 20-го созыва, китайский лидер сказал: «Развитие Китая неотделимо от мира, а мировое развитие также нуждается в Китае», сообщает mk.ru.
По словам китайского лидера, «за 40 с лишним лет неустанного проведения реформ и открытости», китайцы «сотворили два чуда - быстрое экономическое развитие и долгосрочную социальную стабильность».
Си Цзиньпин также отметил, что китайская экономика сейчас устойчива, «обладает хорошим потенциалом» и «имеет широкое пространство для маневра».
Китай, по его словам, будет «неуклонно всесторонне углублять реформы и открытость» и «продвигать высококачественное развитие». При этом «своим развитием» страна будет «создавать новые возможности для всего мира».