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Терабайты данных клиентов Microsoft были украдены

Терабайты данных клиентов Microsoft были украдены

BleepingComputer: 2,4 терабайта данных клиентов Microsoft украли в результате кибератаки. Microsoft подверглась атаке хакеров. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Журналисты издания сослались на заявление корпорации, согласно которому неизвестные злоумышленники взломали сервер компании и украли некоторые данные клиентов. По словам авторов, Microsoft признала утечку 19 октября после того, как 24 сентября об этом сообщила фирма SOCRadar, занимающаяся вопросами кибербезопасности, пишет lenta.ru.

В корпорации уточнили, что утечка состоялась из-за неправильно выставленной конфигурации на сервере: «Взлом привел к потенциальному доступу без проверки подлинности к некоторым данным бизнес-транзакций, связанных с взаимодействием между Microsoft и потенциальными клиентами». В компании не уточнили объем похищенных данных в результате атаки, при этом в SOCRadar заметили, что на серверах IT-гиганта хранилось 2,4 терабайта конфиденциальной информации.

Специалисты независимого агентства отметили, что архив данных включал в себя 335 тысяч электронных писем, 133 тысячи проектов и касался 548 тысяч незащищенных пользователей. В Microsoft в ответ на расследование SOCRadar сообщили, что сторонние специалисты «сильно преувеличили масштабы проблемы».

В конце марта стало известно, что хакеры из группировки Lapsus$ взломали серверы Microsoft и похитили большое количество данных. Представители группировки отметили, что в ходе атаки было украдено около 37 гигабайтов данных.
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