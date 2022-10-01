Инспекторы экологической милиции с приходом осени начали привлекать к административной ответственности за сжигание опавшей листвы.
«Несмотря на то, что мы регулярно напоминаем жителям городов и сёл о запрете на сжигание листвы, находятся те, кто откровенно пренебрегает и законом, и своим отношением к окружающей среде. К таким нарушителям мы принимаем жёсткие меры», - пояснила начальник карантинно-экологического отделения УВД г. Бендеры Софья Тимонен.
Как передает пресс-служба МВД ПМР, кого застают с поличным в момент сжигания листвы экологи в погонах с теми, не только проводят беседу, но и составляют на них административные протоколы. Штраф для физических лиц может быть больше 1000 рублей.
Только в с. Парканы за несколько часов рейда эко-инспекторы зафиксировали около десяти нарушений правил благоустройства.
Милиционеры напоминают: сжигание листьев вредно для окружающей среды, костры могут привести к пожарам, а едкий дым к появлению опасных для жизни заболеваний, в частности, онкологии, если часто им дышать.
Листву следует собирать в мешки, чтобы специальные службы их вывезли. Для частного сектора идеальный вариант — делать компост.