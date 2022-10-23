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Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

Вучич назвал размещение дивизии США в Румынии приближением к идеальному шторму

Размещение у границы с Украиной в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США приближает резкое обострение ситуации, которое можно назвать идеальным штормом, заявил президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает ria.ru ссылаясь на агентство TANJUG.

"Мы приближаемся к тому, что я назвал идеальным штормом на прошлом заседании. Достаточно посмотреть, с какими силами сейчас Россия входит на Украину. Когда вы видите, что американцы прислали свое самое лучшее подразделение, привезли в Румынию, в нескольких километрах от границы с Украиной, тогда вам становится ясно, что нас ждет, дойдет ли до прямого столкновения или нет", — сказал политик.

Он также заявил, что стороны придерживаются противоположных позиций и никто не собирается уступать.

"И мне ясно, как это будет развиваться дальше и как отразится на нашей стране", — добавил Вучич.

Накануне телеканал CBS сообщил, что США разместили в Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" для участия в военных учениях. Командир соединения заявил о готовности в случае необходимости зайти на территорию Украины вопреки уверениям Белого дома, что американские военнослужащие не будут принимать участия в боевых действиях в стране. По данным канала, дивизия представляет собой легкую пехотную группировку общей численностью 4,7 тысячи военных.

Власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие на будут принимать участия в военных действиях на территории Украины. Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит подтвердила, что Североатлантический альянс не должен принимать прямого участия в конфликте на Украине и позиция остается без изменений.

22 октября президент США Джо Байден заявил, что Россия не должна добиться успеха в специальной военной операции на Украине. В этот же день командиры 101-й дивизии Воздушно-десантных войск США заявили о готовности пересечь границу и зайти на территорию Украины в случае обострения конфликта. В настоящее время сообщается, что дивизия дислоцирована в Румынии для участия в учениях.

20 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что НАТО приближается к столкновению с Россией, продолжая поставлять вооружение на территорию Украины.
  • Вчера, 19:11
  • DTV
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