Министр обороны России Сергей Шойгу провел 23 октября вторые за минувшие две сутки телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Как сообщалось ранее, предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября по инициативе американской стороны.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с британским коллегой Беном Уоллесом довел до него информацию о возможных провокациях с применением грязной бомбы вооруженными силами Украины. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ, пишет ТАСС.
"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация на Украине", - сообщили в ведомстве.
Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность возможностью провокаций со стороны Киева с применением грязной бомбы, добавили в Минобороны.
Ранее в воскресенье Шойгу провел телефонные разговоры с главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел озабоченности до своих коллег по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы.