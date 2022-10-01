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Шойгу провел вторые за двое суток переговоры с главой Пентагона

Шойгу провел вторые за двое суток переговоры с главой Пентагона

Министр обороны России Сергей Шойгу провел 23 октября вторые за минувшие две сутки телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Главы оборонных ведомств обсудили ситуацию на Украине», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Как сообщалось ранее, предыдущие телефонные переговоры Шойгу и Остин провели 21 октября по инициативе американской стороны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе телефонного разговора с британским коллегой Беном Уоллесом довел до него информацию о возможных провокациях с применением грязной бомбы вооруженными силами Украины. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в Минобороны РФ, пишет ТАСС.

"23 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С.К. Шойгу и министра обороны Великобритании Б. Уоллеса. Обсуждена ситуация на Украине", - сообщили в ведомстве.

Сергей Шойгу довел до британского коллеги озабоченность возможностью провокаций со стороны Киева с применением грязной бомбы, добавили в Минобороны.

Ранее в воскресенье Шойгу провел телефонные разговоры с главой Минобороны Французской Республики Себастьеном Лекорню и турецким министром обороны Хулуси Акаром. Российский министр довел озабоченности до своих коллег по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением грязной бомбы.

  • Вчера, 19:17
  • DTV
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