Участники протеста партии «Шор» во время акции 23 октября у здания Генпрокуратуры приняли декларацию о создании в Молдове народного правительства, народного трибунала и «народного щита». Перед этим перед собравшимися выступил по видеосвязи лидер партии «Шор», беглый депутат Илан Шор, который пообещал, что «народное правительство» спасет людей от злоупотреблений власти и поднимет уровень жизни в стране, передает newsmaker.md.
После выступления Шора по видеосвязи, которая постоянно прерывалась, участники протеста приняли декларацию, которую зачитал один из организаторов Дину Цуркану. Он объявил, что участники протеста обвиняют власти в росте цен и экономическом кризисе, а президента Майю Санду и партию «Действие и солидарность» — в захвате власти, давлении на граждан и уголовном преследовании оппозиции.
«Поэтому мы постановляем создать народное правительство, которое будет подчиняться народу и защищать от злоупотреблений власти, искать выход из кризиса, народный трибунал, который определит все преступления и нарушения власти и вынесет приговор в соответствии с законом, а также народный щит, который будет защищать Молдову от вовлечения в какие-либо конфликты и не допустит вступления страны в какие-либо международные военные альянсы», — зачитал Цуркану.
Участники акции пока остаются у здания Генпрокуратуры, где они разбили палаточный городок.
В Кишиневе уже несколько недель продолжаются акции протеста. Сегодня участники митингов попытались пройти мимо полицейских кордонов к центральной площади. Протестующие требуют восстановить отношения с Россией, отставки действующей власти и досрочных выборов. Население также недовольно высокой стоимость топлива и подорожавшими коммунальными услугами.
Сообщается, что полиция начала задержания на акции протеста. Стражам правопорядка пришлось применять силу.
Ранее правительство Молдовы создало комиссию по ЧС, которая разрешила проводить акции протеста только по выходным дням и не дольше четырех часов.