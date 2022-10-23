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Приднестровские гребцы стали победителями кишинёвского чемпионата

Приднестровские гребцы стали победителями кишинёвского чемпионата

Приднестровские гребцы успешно выступили на последней регате сезона. Открытый чемпионат Кишинёва по гребле на байдарках и каноэ среди молодёжи собрал команды из Молдовы и Приднестровья. Соревнования проводились в трёх возрастных группах: до 14, 16 и 18 лет, передает novostipmr.com.

Как сообщает Радио 1, в мужской байдарке все победители из Приднестровья. В младшей группе особо отличился Лев Лунин и Арина Шокодей, которые финишировали с большим отрывом.

Среди кадетов сильнейшие – Любомир Накул (200 м), Максим Рогут (500 м). У юниоров Евгений Варкан выиграл две дистанции в одиночке и две – в двойке. Все спортсмены из Дубоссар.

Бендерские каноисты в одиночке уступили спортсменам из Молдовы, но в двойке смогли вырвать победу и среди кадетов, и среди младших юношей.

Ещё одна приднестровская спортсменка отличилась в Азербайджане. Там проходила «Мингячевирская регата» среди молодых спортсменов из 13 стран. В программе были соревнования по академической гребле и гребле на байдарках и каноэ. Валентина Санду из Дубоссар в возрастной группе U16 на байдарке-одиночке выиграла дистанцию 500 метров.
  • Вчера, 19:28
  • DTV
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