Указ о промульгации и Закон о промышленных выбросах опубликованы сегодня в "Официальном мониторе Республики Молдова".
Новый закон является частью обязательств, взятых страной в рамках Соглашения об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом, в разделе «Окружающая среда».
Документ предполагает создание нормативно-правовой базы, направленной на предотвращение и контроль загрязнения, вызванного промышленной и экономической деятельностью, с целью снижения выбросов в атмосферу, воду и почву. В этой связи определяются цель, принципы и сфера действия положений закона, полномочия органов власти в области предотвращения и контроля загрязнения, а также обязанности операторов и специалистов-экологов, передает moldpres.md.
Документ также регулирует порядок выдачи комплексного экологического разрешения/ экологического разрешения, условия и сроки выдачи разрешительных актов. В то же время новый закон предлагает создание системы экологического контроля путем обеспечения соблюдения требований природоохранного разрешения, которое будет осуществляться Инспекцией по охране окружающей среды.
Чем мы дышим? Как загрязнение воздуха губит наше здоровье
По мере того как окружающий нас мир становится все более загрязненным и перенаселенным, двигатели продолжают выбрасывать в атмосферу загрязняющие вещества и половина всего населения не имеет доступа к чистым видам топлива или технологиям (таким как печи и лампы), уровни загрязнения воздуха, которым мы дышим, становятся все более опасными — в настоящее время 9 из каждых 10 человек дышат загрязненным воздухом, что ежегодно приводит к 7 миллионам случаев смерти.
Загрязнение воздуха имеет тяжелые последствия для здоровья — одна треть случаев смерти от инсульта, рака легких и сердечных заболеваний обусловлена загрязнением воздуха. Это эквивалентно воздействию табачного дыма и значительно серьезнее, чем, к примеру, последствия потребления избыточного количества соли, передает who.int.
Загрязнения воздуха трудно избежать, независимо от того, насколько богат район, в котором вы живете. Микроскопические загрязнители воздуха могут проходить сквозь защитные механизмы нашего организма, проникая глубоко в дыхательную и кровеносную систему и разрушая легкие, сердце и мозг, пишет noi.md.
Отсутствие видимого смога не означает, что вокруг здоровый воздух. Во всем мире и города, и села подвергаются токсическому воздействию загрязнителей, уровни которых превышают среднегодовые значения, рекомендуемые в руководящих принципах ВОЗ по качеству воздуха.
«Истинная цена изменения климата познается в наших больницах и ощущается нашими легкими. Бремя грязных источников энергии столь велико, что переход к более чистым и устойчивым вариантам энергетических, транспортных и продовольственных систем, в конечном счете, окупает себя, — отмечает д-р Мария Нейра (Maria Neira) директор Департамента ВОЗ по общественному здравоохранению, окружающей среде и социальным детерминантам здоровья. — Когда принимаются во внимание интересы здоровья, уменьшение последствий изменения климата сулит возможности, а не затраты».
«Вдохнем жизнь» — глобальная кампания за чистый воздух, возглавляемая ВОЗ, Коалицией «Климат и чистый воздух» и Программой ООН по окружающей среде, — призывает сообщества к сокращению воздействия загрязненного воздуха в городах, регионах и странах и охватывает на сегодняшний день около 97 миллионов человек. Чтобы люди лучше понимали, насколько загрязнен воздух там, где они живут, ВОЗ, Программа ООН по окружающей среде и кампания «Вдохнем жизнь» Коалиции «Климат и чистый воздух» разработали онлайновый инструмент для измерения уровней загрязнения.