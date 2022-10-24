Первый конвой французских бронетранспортеров прибыл в воскресенье в Румынию через пограничный пункт «Нэдлак» (уезд Арад). Об этом сообщило Радио Румынии.
«Таким образом, Франция укрепит свое военное присутствие в Румынии в рамках боевой группы НАТО, дислоцированной в Чинку (уезд Брашов), где уже находятся 750 французских военных», — отмечается в сообщении.
«С начала конфликта [на Украине] было принято решение направить [в Румынию] легкую пехоту, но позднее было решено развернуть в Чинку тяжелый батальон, перейти от оснащения легкой боевой техникой к бронированной. Речь идет о роте танков „Леклерк“ и бронетранспортерах для пехоты» — сказал радиостанции полковник Александр де Фелигонд, сопровождающий конвой, передает eadaily.com.
«Мы здесь для совместной подготовки с военными Румынии, а также Нидерландов, которая будет проходить как в Чинку, так и в других районах Румынии», — добавил он.
Второй конвой, состоящий из роты танков «Леклерк», как ожидается, прибудет в Румынию в ноябре.
Министры обороны стран НАТО приняли на встрече в Брюсселе 16 февраля решение о развертывании новой боевой группы альянса в Румынии. Ее конфигурация и численность будут примерно соответствовать аналогичным группам, развернутым в странах Прибалтики и Польше. Ранее сообщалось, что это будет многонациональная батальонная боевая группа численностью до 1 тыс. человек под командованием Франции, которая и направит в состав группы самый большой контингент.